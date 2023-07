Inter Em entrevista, Enner Valencia diz que prefere atuar no Inter em esquema com dois atacantes

Atacante concedeu entrevista à imprensa equatoriana

O centroavante Enner Valencia está prestes a completar uma semana de treinos no CT do Inter no Parque Gigante, em Porto Alegre. O jogador ainda terá uma conversa com o técnico Mano Menezes sobre como ele será utilizado no clube gaúcho.

Em entrevista à imprensa equatoriana, o camisa 9 disse que prefere atuar em um esquema com dois atacantes.

Foi assim que ele viveu a sua melhor temporada da carreira no Fenerbahçe, da Turquia. Sob o comando de Jorge Jesus, Valencia formou dupla de ataque com o belga Michy Batshuayi.

Com dois atacantes, o equatoriano tinha liberdade para se movimentar, buscar a bola no meio ou mesmo pelos lados. Com isso, o equatoriano marcou 33 gols em 48 jogos pelo clube.

“Me encantaria continuar como vinha jogando no clube anterior. Sem dúvida alguma me deu bons resultados. Seguramente, vou ter uma conversa com o mister. Depois, onde necessitar do meio para frente estarei à disposição para ajudar a equipe”, disse o atleta.

