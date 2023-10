Geral Em evento com empresários na França, presidente do Supremo do Brasil diz que é preciso superar o “preconceito” contra o empreendedorismo

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Luís Roberto Barroso também afirmou que Brasil tem uma “indústria de reclamação trabalhista” que causa insegurança jurídica. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nessa sexta-feira (13) que os brasileiros precisam superar o “preconceito” contra o empreendedorismo. Ele também afirmou que existe hoje no País uma indústria de reclamação trabalhista.

“Nós precisamos superar o preconceito que ainda existe no Brasil contra a livre iniciativa e contra o empreendedorismo. Esse é um problema que não conseguimos superar ainda. E a história demonstrou que a iniciativa é a melhor geradora de riquezas e, portanto, ser progressista significa querer gerar o máximo de riqueza e distribuí-las de uma maneira justa e adequada”, afirmou o ministro.

“Na verdade, o imaginário social brasileiro ainda associa o sucesso empresarial a concessões com favorecimento, obra pública com licitações duvidosas, golpes no mercado financeiro e grandes latifúndios”, acrescentou Barroso.

O comentário foi feito durante o Fórum Esfera Internacional, em Paris, na França. O evento é organizado pelo grupo Esfera Brasil, fundado pelo empresário João Camargo, que também é presidente da CNN Brasil. O evento conta com a presença de ministros do STF, como Barroso e Gilmar Mendes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de ministros do governo Lula e empresários.

Durante sua fala, Barroso defendeu a limitação da atuação do Estado e afirmou que existe uma indústria de reclamação trabalhista no Brasil.

“O custo de uma ação do trabalho a gente só fica sabendo depois que ela termina. Nós temos uma imensa litigiosidade trabalhista que precisamos equacionar. Mais de 5 milhões de processos em curso. Às vezes porque empresários se comportam mal, às vezes porque existem uma indústria trabalhista, às vezes porque a legislação é de uma tal complexidade que quem quer cumpri-la não consegue cumprir adequadamente”, afirmou o magistrado.

Após a sua fala, Barroso ouviu do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy que o ministro estaria pronto para disputar uma “outra presidência” – se referindo, talvez, à presidência da República. Barroso respondeu que isso “não passa pela minha cabeça”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

