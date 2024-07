Notícias Em evento da direita, Bolsonaro critica a imprensa e diz estar à disposição para ser questionado

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Casal Bolsonaro em evento conservador em Balneário Camboriú. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante a abertura da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que está “pronto para ser sabatinado sobre qualquer assunto por duas horas”. A declaração, feita nesse sábado (6), ocorre um dia após ser indiciado pela Polícia Federal no caso das joias. O evento reúne expoentes da extrema-direita em Balneário Camboriú (SC) neste fim de semana.

“Não tenho ambição pelo poder, eu tenho é uma obsessão pelo nosso Brasil. Que pesem quaisquer outras questões que nos atrapalham, eu termino aqui sem falar nome, mas a imprensa que me critica, aquela grande imprensa, estou à disposição de vocês para duas horas, ao vivo, ser sapatinho sobre qualquer coisa. Se acham que vão me desgastar, As mídias sociais nos deram a liberdade. Por isso querem censurar. Estou à disposição por duas horas para discutir sobre tudo, qualquer assunto, ao vivo, sem manipulações e sem edições”, afirmou.

Ao fim de seu discurso, ele foi aplaudido com gritos de “volta, Bolsonaro”. O CPAC Brasil é organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e receberá também o presidente da Argentina, Javier Milei, e o líder do Partido Republicano do Chile, José Antonio Kast, que devem discursar neste domingo. Os dois são apoiadores de Bolsonaro e críticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista, que tinha previsão de ir ao estado no mesmo fim de semana, adiou a ida durante a semana.

A presença de Milei no congresso conservador criou uma crise diplomática, já que o argentino não se encontrará com Lula durante a visita ao Brasil. O presidente da Argentina deve chegar a Balneário Camboriú na noite deste sábado, e será realizado um jantar em sua homenagem. A cidade deu mais de 74% dos votos no segundo turno das eleições de 2022 a Bolsonaro contra Lula no município.

O evento começou na manhã desse sábado e lota o centro de exposições de Balneário Camboriú. O início do congresso foi marcado por desorganização e longas filas, e dos presentes carregavam bandeiras do Brasil e vestiam camiseta verde e amarela, sob casacos grossos, já que neste sábado o clima foi de chuva e frio o dia inteiro.

Além de Bolsonaro, também dicursaram o ex-ministro Onyx Lorenzoni, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), além de vereadores e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira.

A CPAC Brasil é a versão brasileira do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973. O encontro tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão do pensamento conservador no Brasil.

