Brasil Em falta nas farmácias brasileiras, medicamento para tratar TDAH deve ter abastecimento normalizado nos próximos dias, diz laboratório

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Procura pelo medicamento aumentou no ano passado. Foto: Reprodução Procura pelo medicamento aumentou no ano passado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A alta procura pela Ritalina em 2022 fez com que o medicamento sumisse das prateleiras de farmácias pelo País. A Ritalina tem como princípio ativo o cloreto de metilfenidato e é utilizada para o tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças e adultos e também para o tratamento de narcolepsia.

Fabricante do medicamento, o Grupo Novartis e a Sandoz do Brasil, sua divisão de medicamentos genéricos, informaram que houve um atraso na liberação de novos lotes da Ritalina LA, nas apresentações de 10 mg, 20 mg e 30 mg, devido à alta demanda no ano passado, “que causou escassez em seu estoque de segurança, e, subsequentemente, atraso na liberação de novos lotes”.

No site Reclame Aqui, um paciente de Ouro Preto (MG) relatou na segunda-feira (30) a falta de medicamento. Há também pessoas de outras partes do país, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Alagoas e Goiás.

Em nota, a Novartis ressalta que a falta do produto não tem relação com problemas de qualidade, mas sim com o trâmite na liberação dos lotes, que são importados dos EUA. Também diz que o abastecimento terá sua situação normalizada nos próximos dias.

Ritalina e TDAH

A Ritalina é utilizada para o tratamento do Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e para o tratamento da narcolepsia. Ela tem como substância ativa o cloridrato de metilfenidato. Este medicamento é um estimulante do sistema nervoso central.

O TDAH é um distúrbio de comportamento que afeta cerca de 3% das crianças. Os jovens com o transtorno podem ter dificuldades para aprender e fazer tarefas escolares. Os adultos com TDAH frequentemente têm dificuldade de se concentrar e costumam se sentir inquietos, impacientes, desatentos e ficam entediados com facilidade.

Já narcolepsia é um distúrbio do sono. Os pacientes com o transtorno vivenciam repetidos ataques de sonolência durante o dia, mesmo após uma noite adequada de sono.

No TDAH, a Ritalina melhora a concentração e atenção, além de reduzir o comportamento impulsivo. Na narcolepsia, o medicamento alivia a sonolência diurna excessiva.

