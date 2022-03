Rio Grande do Sul Em fenômeno raro, meteoro explode duas vezes no céu do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Meteoro teve duas explosões seguidas no céu, fenômeno é raro. Foto: Carlos Fernando Jung

A chuva de meteoros North March Virginids, que dura entre fevereiro e abril, teve seu pico nesta semana com o registro de um fenômeno raro no céu do Rio Grande do Sul, observado na noite desta segunda-feira (21): duas explosões seguidas do meteoro fireball, que caiu sobre o oceano próximo ao município de São José do Norte, no Sul do Estado

As informações são do Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara. O registro da explosão foi feito pelo professor Dr. Carlos Fernando Jung.

De acordo com o Dr. Jung, esse fenômeno foi o primeiro do ano. Em 2021, ele também foi observado apenas uma vez, dentre mais de 18 mil meteoros registrados.

A Sociedade Americana de Meteoros (AMS) fundada em 1911, estima que meteoros de magnitude -4 são esperados a cada 20 horas. Geralmente, quanto mais brilhante o “fireball”, mais raro é o evento.

Mas é preciso ter atenção: o meteoro observado ontem, com magnitude de -4.3, teve duração de apenas 2,4 segundos antes de ser extinto. O fragmento entrou na atmosfera do planeta a uma altitude de 93,2 Km e foi extinto a uma altitude de 53 Km.

A AMS também ressalta que, durante esse período do ano, a dificuldade para observação de meteoros é maior, já que a lua está acima do horizonte, obscurecendo a maioria, com exceção dos mais brilhantes.

A atividade é ainda mais difícil de ter vista entre observadores de áreas urbanas.

