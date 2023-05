Geral Em Gramado, a ERS-115 terá novo bloqueio de trânsito na terça-feira

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Equipes da EGR farão a concretagem da estrutura montada para a pista do viaduto. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta a população e os motoristas para novo bloqueio de trânsito na terça-feira (9/5), na altura do km 36 da ERS-115, entre a avenida 1º de Maio e a avenida do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado, na Serra Gaúcha.

O trecho da rodovia ficará bloqueado das 7h30min às 18h, sendo liberado para o tráfego de veículos após a finalização do trabalho de concretagem da estrutura montada para a pista do viaduto.

Na fase anterior, as equipes realizaram o içamento das três vigas que dão sustentação à pista do viaduto e colocaram as pré-lajes na estrutura instalada.

A intervenção incide nos usuários que estiverem se deslocando nos dois sentidos, de Gramado a Três Coroas e de Três Coroas a Gramado.

Desvios e rotas alternativas

Os motoristas que vêm de Gramado poderão acessar a rua vicinal que passa na frente do clube SERC Ipiranga e contornar a obra para chegar até a ERS-115. Aqueles que vêm de Três Coroas poderão acessar a Rua Faustino Rissi e, posteriormente, a Av. do Trabalhador, até retornar ao segmento da ERS-115.

Rotatória na RSC-453

Em outra frente, a EGR informou que continua com os serviços de construção da rotatória que será implantada no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Concluída a fase inicial dos trabalhos – que contou com a demarcação, limpeza do terreno e terraplanagem –, a EGR deu continuidade às obras nos dois sentidos da rodovia, finalizando a pavimentação da área com a camada de rachão, etapa importante para sinalizar o trecho em que será localizado o dispositivo, além de instalar telas de proteção às margens da intervenção. Para os próximos dias, está prevista a compactação do terreno com camada de base, além de obras de drenagem. O prosseguimento dos serviços dependerá de condições climáticas favoráveis.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a rotatória irá modificar o traçado da estrada, fazendo com que o tráfego de veículos de passeio e caminhões pesados tenha melhor fluidez. “Além de alterar a dinâmica do trânsito, proporcionando mais segurança aos usuários, a rótula irá facilitar a circulação de quem for atravessar de um sentido ao outro da RSC-453, reestruturando o fluxo no segmento”, afirma Záchia.

A EGR alerta os condutores e pedestres que se deslocam pela localidade para a constante presença de trabalhadores e máquinas na rodovia. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade.

Intervenções na região

Além disso, outras ações estão previstas para a região nesta semana. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executará a sinalização horizontal na ERS-130, do quilômetro 72 ao 78, e seguirá com os serviços de roçada, começando no quilômetro 97, em Encantado, seguindo até o quilômetro 87, em Arroio do Meio. Também haverá roçadas e limpeza de margens na ERS-129, do quilômetro 126, em Guaporé, seguindo até o 92, em direção à Muçum, e na ERS-128, do quilômetro 20 ao 30, entre Teutônia e Fazenda Vilanova.

