Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

O Brasil é a equipe que mais vezes ficou entre as quatro melhores da competição. (Foto: Fivb/divulgação)

O Brasil terminou a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina com vitória. Neste domingo (11), a Seleção comandada por Renan Dal Zotto venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1. A disputa foi na cidade de Ottawa, no Canadá. Assim, a equipe brasileira termina a primeira rodada com a quinta colocação, empatada em vitórias com Estados Unidos, Argentina, Eslovênia e Polônia. Apenas o Japão está invicto com quatro triunfos na competição.

Anteriormente, o Brasil perdeu seu confronto contra Cuba em duelo muito disputado. A seleção masculina foi superada no tie-break por Cuba (16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20), no sábado, em seu terceiro jogo pela Liga das Nações 2023.

“A gente queria muito essa vitória, mas foi um 3 a 2 decidido no detalhe. Temos que tirar lições e pensar em crescer, temos certeza de que podemos evoluir, mas o time está de parabéns pela entrega, lutaram o tempo todo. E não podemos tirar o mérito de Cuba, que jogou muito bem. Tivemos ótimos momentos dentro de quadra, e outros momentos em que Cuba nos colocou sob pressão, principalmente no que eles têm de melhor que é o saque, que deixa o bloqueio pesado, e seu ataque, que é um dos melhores do mundo”, disse o técnico Renan Dal Zotto.

Com a derrota no sábado, a Seleção precisava mostrar poder de recuperação já neste domingo e justamente contra um time forte como os Estados Unidos. Então, os brasileiros trataram de ganhar confiança nos primeiros pontos da partida. Dessa forma, venceu o primeiro set por 25 a 19 e saíram em vantagem no placar.

Contudo, os Estados Unidos mostraram sua qualidade e deram um susto ao levar o segundo set, com a parcial favorável de 25 a 21. Porém, os bloqueios dos brasileiros tiveram destaque e foram fundamentais para a consolidação da terceira vitória verde e amarela na competição.

Lucarelli foi o maior pontuador da partida, com 19 tentos anotados. O Brasil venceu o terceiro set com a maior diferença das parciais, 25 a 15, e o finalizou o quarto set justamente com o bloqueio duplo de Lucarelli e Judson, com o placar de 25 a 21.

Próximos compromissos

Um total de 16 equipes disputam a Liga das Nações de vôlei masculino. A primeira fase é disputada ao longo de três semanas, em que, as seleções realizam 12 jogos ao todo. Os sete primeiros colocados, assim como a Polônia, sede das finais, se garantem no mata-mata.

O time brasileiro masculino volta a se apresentar contra a Bulgária, no dia 20 de Junho (terça-feira), em Orléans, na França. Em seguida, pega Japão, Eslovênia e fecha a segunda semana contra os donos da casa.

O Brasil foi campeão em 2021, mas acabou derrotada nas quartas de final em 2022. Assim como França, Estados Unidos e Polônia, o Brasil é a equipe que mais vezes ficou entre as quatro melhores da competição.

2023-06-11