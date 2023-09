Inter Em jogo de ida, Inter encara nesta quarta o Fluminense pelas semifinais da Libertadores

A preparação do Colorado para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (26). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em jogo de ida pelas semifinais da Copa Libertadores da América, o Inter encara, nesta quarta-feira (27), o Fluminense. A partida está marcada para as 21h30min no estádio Maracanã. Uma semana depois, o Colorado receberá o adversário, no dia 4 de outubro, para o confronto de volta. Antes disso, também no Beira-Rio, o Colorado enfrentará o Atlético-MG, no próximo sábado (30), pela 25ª rodada do Brasileirão.

A preparação para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (26). Assim como nos últimos dias, o elenco encarou a chuva e foi ao gramado para o treinamento. As atividades foram realizadas com portões fechados no CT, com privacidade para ajustar os últimos detalhes antes do jogo.

O treinador Eduardo Coudet tem praticamente todo o grupo à disposição para o confronto na capital carioca. O atacante Pedro Henrique, que fraturou o braço, segue em processo de recuperação.

Depois de eliminar Nacional-URU, Independiente Medellín-COL e Metropolitanos-VEN na primeira fase, River Plate-ARG nas oitavas e Bolívar-BOL nas quartas, o adversário agora é a equipe brasileira.

O Inter tem três jogadores pendurados: Mercado, Aránguiz e Alan Patrick. Caso algum deles receber o cartão amarelo durante a partida automaticamente estará suspenso na partida de volta, no estádio Beira-Rio.

Segundo informações da Rádio Grenal, a provável escalação do Inter para a partida deve ser: Rochet; Hugo Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Wanderson e Alan Patrick; Enner Valencia.

Na história do confronto entre as duas equipes, Fluminense e Inter se enfrentaram no total 75 vezes, e o Colorado saiu com 31 vitórias (41%), 22 derrotas (29%) e 22 empates (29%).

