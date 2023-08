Grêmio Em jogo-treino, Grêmio vence Novo Hamburgo por 2 a 0 e conta com a volta dos zagueiros Geromel e Kannemann

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

O dois gols da partida foram marcados pelo atacante Iturbe Foto: Lucas Uebel/Grêmio O dois gols da partida foram marcados pelo atacante Iturbe (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio realizou mais um treinamento na manhã desta quarta-feira (23), seguindo o cronograma de preparações do elenco para o próximo adversário no Brasileirão. Com o elenco de jogadores divididos em dois times, uma das equipes participou de um jogo-treino contra o Novo Hamburgo no CT Luiz Carvalho, que acabou em 2 a 0 para o Tricolor com gols do atacante Iturbe.

A comissão técnica gremista separou os jogadores em dois elencos. Os jogadores considerados titulares fizeram o aquecimento sob orientação da preparação física e iniciaram um treinamento tático em campo reduzido com finalizações no gol.

Os demais atletas foram para o jogo-treino com dois tempos de 45 minutos. Iturbe anotou nas duas oportunidades.

Em um dos gols, o meia Luan fez a assistência para o gol do argentino. Na outra oportunidade, após cruzamento rasteiro de Galdino, a zaga adversária não afastou na dividida e Iturbe conseguiu anotar.

O Tricolor volta aos treinamentos na manhã de quinta-feira e segue na preparação para enfrentar o Cruzeiro, às 19h de domingo, na Arena do Grêmio.

