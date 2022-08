Economia Em julho, exportações brasileiras superam as importações em mais de 5 bilhões de dólares

3 de agosto de 2022

Vendas ao exterior somaram US$ 29,9 bilhões, e compras, US$ 24,5 bi. (Foto: Agência Brasil)

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,4 bilhões em julho. O superávit é registrado quando as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é de déficit.

Ao todo, segundo o governo:

— as exportações em julho somaram US$ 29,955 bilhões;

— as importações em julho somaram US$ 24,511 bilhões.

O resultado representa queda do saldo na comparação com o mês de junho, quando o superávit foi de US$ 8,8 bilhões.

Além disso, o saldo de julho de 2022 representa queda de 27% na comparação com julho de 2021, quando o superávit da balança foi de US$ 7,4 bilhões. Na comparação da média diária, a queda foi de 22,7%.

Após a apresentação do resultado, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, afirmou que a queda na comparação entre junho e julho foi motivada pelo ritmo maior de aumento das importações, em especial em relação ao preço dos produtos comprados pelo Brasil, como combustíveis e fertilizantes.

Os dois produtos têm sido bastante demandados neste ano devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

“Temos observado ao longo do ano um crescimento das importações superior ao aumento das exportações. Do lado da importação, o principal bem que o Brasil importa e que sofre influência de preço são os combustíveis e adubos e fertilizantes”, afirmou.

“É basicamente efeito preço que é mais preponderante do lado das importações”, completou.

A importação de combustíveis cresceu 70% em preço em julho e 16,5% em volume, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do ano, a alta foi de 88,5% em preço e de 3,5% em volume.

Acumulado

No acumulado de janeiro a julho deste ano, segundo os dados oficiais, a balança comercial teve saldo positivo de US$ 39,8 bilhões, queda de 10,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o superávit somou US$ 44,4 bilhões.

Segundo o Ministério da Economia, de janeiro a julho deste ano:

— as exportações somaram US$ 194,079 bilhões;

— as importações totalizaram US$ 154,328 bilhões.

Previsão

No mês passado, o Ministério da Economia revisou para baixo a previsão de superávit comercial para este ano. A estimativa é de um saldo positivo de US$ 81,5 bilhões, ante US$ 111,6 bilhões esperados na previsão anterior.

Apesar da queda na projeção, o resultado, se confirmado, ainda será recorde na série histórica que tem início em 1989. Até então, o maior saldo foi registrado em 2021 (US$ 61,4 bilhões).

A expectativa do governo é de que as exportações somem US$ 349,4 bilhões em 2022, e que as compras do exterior alcancem US$ 268 bilhões neste ano.

