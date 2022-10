Esporte Em Las Vegas, a brasileira Rayssa Leal vence a terceira etapa seguida do Mundial de Skate

9 de outubro de 2022

Com o triunfo, Rayssa segue na liderança do circuito mundial, com 300 pontos. Foto: Reprodução Twitter/Time Brasil Com o triunfo, Rayssa segue na liderança do circuito mundial, com 300 pontos. (Foto: Reprodução Twitter/Time Brasil) Foto: Reprodução Twitter/Time Brasil

Rayssa Leal, a “Fadinha” do skate, é a campeã da etapa de Las Vegas do Street League Skateboarding (SLS), a liga mundial do esporte. É o terceiro troféu em três etapas, já que ela também levou a melhor em Seattle e Jacksonville.

Na tarde do último sábado (8), na casa do MMA, o UFC APEX, Rayssa fez 20,1 e levou a melhor sobre a australiana Chloe Covell (18,8), Poe Pinson, dos EUA (17,5) e a brasileira Pâmela Rosa (17,5) na Super Final. Nenhuma japonesa alcançou a decisão.

Rayssa conseguiu um 6,9 e um 5,1 na pontuação das duas voltas. Nas manobras, ela tirou 6,3 na primeira, caiu na segunda e quarta, e fez 6,1 na terceira. Assim, se classificou em primeiro para a decisão, quando quatro competidoras tinham mais duas chances de manobras.

Ela mandou um 6,9 na quinta tentativa para abrir vantagem e não ser mais alcançada. Na sexta, já tinha o título garantido e zerou com um sorriso no rosto. Perguntada sobre mais um troféu na estante, comemorou.

“Estou muito emocionada, três seguidas. A gente treina muito para isso. Quero agradecer todo mundo. Pai, muita saudade. Daqui a pouco, vamos estar juntos no Rio. Espero vocês lá!”, disse, em português, no microfone da SLS.

Com o resultado, Rayssa e Pâmela estão garantidas no Super Crown, a etapa decisiva, a ser realizada nos dias 5 e 6 de novembro, no Rio de Janeiro. A Fadinha chegará como líder do ranking mundial, com 300 pontos. Pâmela tem 260, em segundo. Elas e duas japonesas seguem direto para a decisão, sem a necessidade de disputar as semifinais.

Homens

O brasileiro Kelvin Hoefler ficou entre os quatro melhores, mas não conseguiu levantar o troféu entre os homens. O português Gustavo Ribeiro foi o campeão em Las Vegas, com duas notas 9,2 nas manobras e 26,9 no total.

Chris Joslin, dos Estados Unidos, terminou em segundo lugar, com 26,6. Ele conseguiu uma manobra de 9,4, com o shape girando 540 graus no ar. Na terceira posição, ficou o seu compatriota Braden Hoban, com 26,2. Hoefler fechou em quarto, com 24,9. Ribeiro vai para o Super Crown na liderança do ranking. Joslin, o francês Vincent Milou e o japonês Yuto Horigome completam os quatro que não precisarão passar pelas semifinais no Rio de Janeiro. Estão diretamente classificados para a final.

