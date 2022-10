Esporte Cristiano Ronaldo está insatisfeito com o técnico do Manchester United

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Atleta reclamou da qualidade das atividades na hora de criá-las. (Foto: Reprodução)

O atacante Cristiano Ronaldo não está satisfeito com Erik ten Hag, técnico do Manchester United, segundo o “The Times”. O atleta acredita que as ideias que deram certo no Ajax não deveriam ser insistidas nos Red Devils.

O veterano pensa que a forma de jogar do clube inglês sob comando do treinador holandês causou derrotas catastróficas, como contra o Brentford e Manchester City. Fontes próximas da equipe dizem que o craque está habitualmente em desacordo com Ten Hag.

O desconforto também se vê nos treinamentos, uma vez que Cristiano Ronaldo já reclamou da qualidade das atividades na hora de criá-las. O atacante pensa que o time poderia estar atuando melhor em um outro sistema.

Na atual temporada, o camisa sete tem sido apenas mais uma opção para Ten Hag, uma vez que o holandês não utiliza o português como titular. O jogador marcou apenas um gol na Liga Europa e vive um momento ruim na carreira.

Sinal de alerta

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, ligou o sinal de alerta para o elenco após a vitória apertada contra o Omonia pela Liga Europa. O comandante holandês pediu atenção da equipe no confronto contra o Everton, neste domingo.

“Tem que ter sido apenas um aquecimento. No domingo, precisamos reagir e dar nossa melhor performance possível. Temos que nos preparar agora.”

Na quinta, Omonia, do Chipre, e Manchester United se enfrentaram pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Fora de casa e com Cristiano Ronaldo e Casemiro no time titular, o time de Erik Ten Hag saiu atrás, mas conseguiu virar e vencer por 3 a 2, com dois gols de Rashford e um de Martial. Karim Ansarifard e Nikolas Panagiotou marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United chega a seis pontos e fica na vice-liderança do grupo E. O Omonia, por sua vez, fica na lanterna, ainda sem pontuar.

Hag comentou sobre o duelo contra o clube do Chipre: “Começamos bem, (criamos) algumas chances. Depois, um erro desnecessário, que não pode acontecer. Nós estivemos muito estáticos”, comentou o técnico dos Red Devils.

Neste domingo (9), o Manchester United volta as suas atenções para a Premier League. Na próxima quinta-feira (13), os ingleses recebem o Omonia e buscam seguir na perseguição da Real Sociedad pela liderança da Europa League.

