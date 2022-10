Tecnologia Google lança smartphone Pixel 7 com preço a partir de 599 dólares nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

O Google apresentou a nova geração de dispositivos móveis da empresa. (Foto: Divulgação)

O Google apresentou na última quarta-feira a nova geração de dispositivos móveis da empresa, incluindo os smartphones Pixel 7 e Pixel 7 Pro, que chegam aos Estados Unidos e a mais 15 países, nesta próxima semana, sem previsão de lançamento no Brasil.

Disponíveis para pré-venda a partir de hoje, o novo Pixel 7, com tela de 6,3 polegadas, custa a partir de US$ 599 e o Pixel 7 Pro, com tela de 6,7 polegadas, parte de US$ 899.

Os smartphones do Google, apresentados no evento Made by Google, contam com o sistema operacional Android em seu estado “puro”, sem customizações feitas pelos fabricantes de aparelhos.

Os preços do Pixel 7 são inferiores aos da linha iPhone 14, anunciada pela Apple em setembro. O modelo regular do iPhone 14 foi lançado por US$ 799, na versão standard, e por US$ 899 na Plus.

No Brasil, os aparelhos da Apple entraram em pré-venda na sexta-feira (7) e chegam às lojas no dia 14 por a partir de R$ 7.599 para o modelo com armazenamento de 128 gigabytes (GB) e tela de 6,1 polegadas, e a partir de R$ 8.599 para o iPhone 14 Plus, com tela maior, de 6,7 polegadas. Já a linha iPhone 14 Pro Max parte de R$ 10.499 (128 GB) e vai até R$ 15.499 (1 TB).

O Google também apresentou novos relógios inteligentes, fones de ouvido sem fio e um tablet próprio. Este último, previsto para ser lançado somente em 2023.

Os novos relógios Google Pixel Watch, que permitem troca de pulseiras, custarão a partir de US$ 350 para os modelos com conexão Wi-Fi e Bluetooth e a partir de US$ 400 para dispositivos que também acessam redes de dados. As vendas têm início nesta próxima semana.

Entre os recursos de fotografia da linha Pixel 7 estão o “Photo Unblur” usa inteligência artificial para corrigir fotos tremidas e o Guided Frame, um assistente de selfies para deficientes visuais. Na linha Pixel Pro 7, o Google destaca a câmera traseira triple com zoom de alta resolução, de até 30x.

Os smartphones do Google contam com a nova geração de microprocessadores Google Tensor G2, que promete acelerar o aprendizado de máquina do aparelho em 60% superior ao da geração anterior, o Pixel 6.

Na parte de segurança de dados, a empresa destacou o chip de segurança Titan M2, também usado para proteger servidores em data centers do Google, e um conjunto de ferramentas chamado Protected Computing que promete aumentar a proteção da privacidade do usuário.

Os aparelhos também contam com um serviço de rede virtual privada (VPN, na sigla em inglês) embutido gratuitamente, a partir do fim do ano. Smartphones Android de outros fabricantes terão o recurso na sequência, informou a empresa. As informações são do jornal Valor Econômico.

