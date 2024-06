Rio Grande do Sul Chuvas do fim de semana causam estragos em pelo menos 19 municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em São Luiz Gonzaga, aconteceu um fenômeno chamado microexplosão Foto: Casa Civil RS/Divulgação Em São Luiz Gonzaga, aconteceu um fenômeno chamado microexplosão. (Foto: Casa Civil RS/Divulgação) Foto: Casa Civil RS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no fim de semana causaram estragos em pelo menos 19 municípios, segundo balanço divulgado na manhã desta segunda-feira (17) pela Defesa Civil Estadual.

Foram registrados alagamentos, deslizamentos de terra e destelhamentos de casas. As cidades atingidas são: Arvorezinha, Bento Gonçalves, Boqueirão do Leão, Canela, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Coqueiro Baixo, Dom Pedro de Alcântara, Igrejinha, Mampituba, Maquiné, Pareci Novo, Parobé, Roca Sales, São Luiz Gonzaga, Rio Pardo, São Vendelino, Três Coroas e Vale Real.

Em São Luiz Gonzaga, aconteceu uma microexplosão, fenômeno caracterizado por chuva volumosa em curto espaço de tempo, geralmente acompanhada de rajadas de vento intensas. A ocorrência deixou 400 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

No distrito de Barra do Ouro, em Maquiné, 2 mil pessoas ficaram ilhadas devido a bloqueios na ERS-484 e na ERS-239.

Em Dom Pedro de Alcântara, o Santuário da Gruta Nossa Senhora de Lourdes desabou. Ninguém ficou ferido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/chuvas-no-rs/

Chuvas do fim de semana causam estragos em pelo menos 19 municípios gaúchos

2024-06-17