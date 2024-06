Rio Grande do Sul Fenômeno conhecido como microexplosão deixa 1,2 mil casas destelhadas em São Luiz Gonzaga

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Mais de 15 mil pessoas foram diretamente atingidas pelo temporal ocorrido na noite de sábado no município Foto: Casa Civil RS/Divulgação

O fenômeno climático que atingiu São Luiz Gonzaga, na Região das Missões, por volta das 22h30min de sábado (15) foi classificado pela Sala de Situação da Defesa Civil do Estado como microexplosão. O fenômeno é decorrente de intensa instabilidade associada a uma frente fria estacionária, juntamente com o fluxo de umidade do Norte do País.

De acordo com levantamento da prefeitura, cerca de 1,2 mil residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais foram destelhados pelos fortes ventos e queda de granizo. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e 400 estão desalojadas ou desabrigadas.

“Foi registrado que uma pessoa se feriu enquanto tentava colocar lonas em sua residência”, informou a Defesa Civil.

O órgão afirmou que a microexplosão é um fenômeno que pode ocorrer quando existem tempestades intensas com muitas descargas elétricas, granizo e muita água na sua base. “Quando a nuvem não suporta mais a quantidade de água, ela despeja todo esse volume significativo em direção ao solo, fazendo com que ocorra muita precipitação em pouco tempo, geralmente sendo acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 150 quilômetros por hora”, explicou a Defesa Civil.

“Toda a estrutura da prefeitura, Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar e Defesa Civil Municipal e Regional trabalha no atendimento às famílias e estabelecimentos afetados pela forte tempestade que atingiu São Luiz Gonzaga às 22h30min de sábado. Mais de 1,2 mil residências foram destelhadas ou sofreram algum tipo de avaria, o que leva os dados iniciais a calcularem mais de 15 mil pessoas diretamente atingidas pelo temporal, que teve cerca de 15 segundos intensos de queda de granizo, ventos muito fortes e chuva torrencial”, informou a prefeitura de São Luiz Gonzaga.

