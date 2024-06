Porto Alegre Inscrições para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre começam na segunda-feira

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Devido à enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio, edição deste ano terá espaço para arrecadação de donativos Foto: Pedro Piegas/PMPA Devido à enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio, edição deste ano terá espaço para arrecadação de donativos (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

As inscrições para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, no Parque Harmonia, iniciam na segunda-feira (17) e seguem até o dia 21 deste mês. O evento, que ocorrerá de 7 a 22 de setembro, é realizado pela prefeitura em parceria com a Gam3, concessionária que administra o parque.

Como o foco principal são os acampados, foi feita uma pesquisa com 200 piquetes que revelou que 70% deles estão dispostos a participar do evento neste ano. Devido à enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, a edição de 2024 terá um cunho social.

“O acampamento será especial, com grandes ações sociais e arrecadação de doações. Além disso, o evento dará trabalho a muitas famílias afetadas pela cheia, contribuindo para a economia criativa gaúcha”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Eduardo Paim.

Pagamento

Neste ano, não será necessário aos acampados pagarem pela participação no momento da inscrição. O pagamento poderá ser feito até 12 de julho. Todos os acampados de 2023 também terão o direito de participar em 2025, independentemente de conseguirem acampar em 2024 ou não.

A presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Liliana Cardoso, explica que o acampado poderá se inscrever e ter tempo para buscar as parcerias necessárias para consolidar a sua presença. “Caso ele não consiga fazer o pagamento até o dia 12 de julho e não puder acampar mesmo tendo feito a sua inscrição, não perderá o direito de acampar em 2025”, esclarece.

Regras

As inscrições serão realizadas de forma presencial na Casa do Gaúcho, das 9h às 12h e das 14h às 20h. Neste ano, o evento não terá recursos públicos municipais devido à calamidade provocada pelas enchentes.

Documentos

Os interessados deverão apresentar no ato de inscrição o alvará de 2023; resumo do projeto cultural, cujo tema neste ano é Jayme Caetano Braun; ata atualizada da patronagem e indicação de dois brigadistas.

