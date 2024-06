Tecnologia Apple anuncia parceria com a criadora do ChatGPT e leva inteligência artificial para o iPhone

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

As funções com IA vão estar disponíveis ainda este ano. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple anunciou nessa segunda-feira (10) que levará recursos de inteligência artificial (IA) para iPhones, Macs e iPads. Durante o WWDC 2024, conferência anual da empresa para desenvolvedores, a companhia apresentou o “Apple Intelligence”, um conjunto de recursos de IA que vão estar disponíveis no iOS, iPadOS e macOS Sequoia, e mudanças na assistente pessoal Siri.

No maior passo até aqui para integrar a inteligência artificial em seus dispositivos e sistemas operacionais, a empresa também confirmou a parceria com a OpenAI para levar o ChatGPT ao Mac, iPhone e iPad. Com a integração, a Sir poderá acessar informações diretamente do robô da OpenAI para responder a perguntas.

Em apresentação do Apple Intelligence, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a IA da empresa iria entender os usuários e se basear “em seu contexto pessoal, como rotina, relacionamentos, comunicações e muito mais”.

“E, claro, ele (o ‘Apple Intelligence’) tem que ser construído com privacidade desde o início. Tudo isso vai além da inteligência artificial. É inteligência pessoal e é o próximo grande passo para a Apple”, afirmou o executivo, ao apresentar a IA.

Cook acrescentou que o Apple Intelligence “transformará o que os usuários podem fazer com nossos produtos — e o que nossos produtos podem fazer por nossos usuários”.

Após o anúncio no WWDC, Sam Altman, CEO da OpenAI, escreveu nas rede sociais que estava “muito feliz” com a parceria e que os usuários “iriam gostar” da integração com o ChatGPT. A novidade já era esperada pela indústria de tecnologia, que aguardava para os movimentos da empresa fundada por Steve Jobs para avançar na inteligência artificial.

De acordo com a Apple, a integração com o ChatGPT vai permitir que os usuários acessem recursos do robô por meio de suas ferramentas, sem precisarem sair dos aplicativos. O ChatGPT ficará acessível nas novas funções da Apple que usa IA para dar sugestões em textos e gerar imagens, por exemplo.

As funções com IA vão estar disponíveis ainda este ano e vão usar o GPT-4o, modelo de IA mais recente da OpenAI, que integra áudio, texto e imagem. De acordo com a Apple, serão incorporadas “proteções de privacidade” no acesso dos usuários ao ChatGPT. “Seus endereços IP são ocultados e o OpenAI não armazena as solicitações”, indica a empresa.

No caso da Siri, o usuário será notificado quando a assistente pessoal buscar uma informação do ChatGPT. Além da integração com robô, o recurso da Apple também vai ser “repaginado” para ser mais “natural e pessoal”, promete a companhia.

A assistente vai poder, por exemplo, realizar funções integradas com aplicativos da Apple. “Por exemplo, se um amigo enviar uma mensagem de texto para um usuário com seu novo endereço no Messages, o destinatário poderá pedir: ‘Adicione este endereço ao cartão de contato dele'”, exemplifica a Apple.

A comunicação com a assistente também poderá ser feita por meio texto, além de áudio. Outra novidade novidade é a mudança na “cara” da Siri, que vai aparecer como uma luz brilhante no canto da tela.

Com capacidade de editar e criar imagens, além de desempenhar funções em nome dos usuários, o Apple Intelligence vai auxiliar os usuários em uma série de tarefas nos dispositivos da empresa. Os recursos também vão “alimentar” a Siri, que irá desempenhar novas funções nos aplicativos da Apple e de terceiros.

Em quase todos os aplicativos de escrita nos sistemas da Apple – iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia – a IA irá realizar funções como revisar, reescrever e resumir textos. As funcionalidades vão estar disponíveis em apps como o Mail, Notas e Pages, além de aplicativos de terceiros.

A IA também vai operar em outras frentes também, como na ordem em que aparecem as Notificações nos dispositivos. Alertas prioritários serão priorizados para “revelar o que é mais importante”, de acordo com a Apple. Resumos também vão mostrar aos usuários detalhes importantes diretamente na tela de bloqueio, como de conversas ou mensagens.

Outras funções vão incluir a capacidade de criação e edição de imagens. O recurso “Image Playground” vai permitir a criação de imagens no estilo de animação, ilustração e esboço, que depois poderão ser enviadas em mensagens. Outro recurso, o “Clean Up” pode identificar e remover objetos no fundo de uma foto. Uma nova funcionalidade é também o “Genmoji”, recurso que vai permitir a criação emojis com IA.

A busca por fotos e vídeos também vai ser aperfeiçoada com o Apple Intelligence. Será possível realizar buscas mais específicas com a descrição da imagem – por exemplo “Maria andando de skate com uma camisa colorida” ou “Julia com adesivos no rosto”. No caso dos vídeos, a busca com IA vai permitir encontrar momentos específicos nos clipes. As informações são do jornal O Globo.

