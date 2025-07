Inter Aguirre está buscando uma valorização salarial no Inter

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Após promessa da diretoria do Inter o Aguirre vai em busca da sua valorização. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Após promessa da diretoria do Inter o Aguirre vai em busca da sua valorização. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Durante esta janela de transferências, que vai até o dia 2 de setembro, o Inter está em busca de mais reforços. No entanto, além disso, a diretoria também enfrenta negociações contratuais com alguns entraves. Além de Anthoni e Alan Patrick, que estão em busca de uma valorização salarial, o lateral-direito Bruno Aguirre — que se firmou como titular nesta temporada após a lesão de Bruno Gomes — também deseja ser valorizado financeiramente.

A equipe do camisa 35 alega que o Inter prometeu um reajuste em caso de bom desempenho no mês de junho. Aguirre também acredita que seu salário está abaixo da média dos outros jogadores da posição no futebol brasileiro, inclusive dentro do próprio clube. Por parte da direção, até o momento, não houve qualquer movimentação.

O contrato de Aguirre vai até dezembro de 2027, e, por isso, não há urgência por parte do Inter em renegociar. A princípio, o foco da diretoria está nas contratações para resolver questões internas.

O jogador deve, sim, receber uma valorização, mas apenas após o encerramento da janela. Até o momento nesta temporada, o lateral atuou em 32 jogos, com 2 gols e 3 assistências — superando os números da temporada passada de Bruno Gomes, que disputou 43 partidas e marcou 2 gols, além de 2 assistências. Ao longo desta temporada, Aguirre também não deu brechas para Nathan.

Estatísticas de Aguirre pelo Inter

– Gauchão: 12 jogos, 2 assistências

– Brasileirão: 12 jogos, 1 gol

– Copa do Brasil: 2 jogos

– Libertadores: 6 jogos, 1 gol, 1 assistência

