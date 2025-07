Economia Governo federal publica o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Comercial

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lula assinou na segunda-feira o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Comercial Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Lula assinou na segunda-feira o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Comercial. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que regulamenta a Lei de Reciprocidade Comercial foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (15). A norma autoriza o governo brasileiro a suspender concessões comerciais, de investimentos e de obrigações a países que imponham barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global.

O decreto cria o Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais. Esse órgão será o responsável por decidir sobre a aplicação das providências comerciais em resposta às medidas unilaterais de outros países.

A edição do decreto ocorreu após o governo dos Estados Unidos anunciar a imposição de tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para o país. Segundo o presidente norte-americano Donald Trump, a nova tarifa passará a valer a partir de 1º de agosto.

O Comitê Interministerial será composto pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – que presidirá o órgão –, da Casa Civil, da Fazenda e das Relações Exteriores. Outros ministros podem participar das reuniões de acordo com os temas tratados.

As contramedidas a serem decididas pelo comitê terão caráter de excepcionalidade e rito mais célere e poderão ser aplicadas a países ou blocos de países que:

– Interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil, procurando impedir ou obter a cessação, a modificação ou a adoção de ato específico ou de práticas no Brasil, por meio da aplicação ou da ameaça de aplicação unilateral de medidas comerciais, financeiras ou de investimentos.

– Violem ou sejam inconsistentes com as disposições de acordos comerciais ou, de outra forma, neguem, anulem ou prejudiquem benefícios ao Brasil sob qualquer acordo comercial.

– Configurem medidas unilaterais com base em requisitos ambientais que sejam mais onerosos do que os parâmetros, as normas e os padrões de proteção ambiental adotados pelo Brasil.

Aprovada em março pelo Congresso Nacional e sancionada em abril, a Lei de Reciprocidade é justamente uma resposta à escalada da guerra comercial desencadeada por Trump contra dezenas de países.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/governo-federal-publica-o-decreto-que-regulamenta-a-lei-de-reciprocidade-comercial/

Governo federal publica o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Comercial

2025-07-15