Últimas Trump diz que troféu original do Mundial foi guardado na Casa Branca

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente dos Estados Unidos roubou a atenção durante final e protagonizou cena inusitada. Foto: Fifa/Divulgação Presidente dos Estados Unidos roubou a atenção durante final e protagonizou cena inusitada. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump revelou que foi presenteado com o troféu original do Mundial de Clubes da Fifa, que foi guardado no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. Adiante, Trump disse que o Chelsea, campeão do torneio, recebeu uma réplica da taça.

A declaração foi dada pelo mandatário estadunidense à Dazn antes da partida entre a equipe inglesa e o Paris Saint-Germain, no domingo (13).

Trump detalhou os bastidores da conversa com Gianni Infantino, presidente da Fifa, em março – época em que recebeu a taça do Mundial.

“Eles (a Fifa) disseram: ‘Vocês poderiam segurar este troféu por um tempinho?’. Nós o colocamos no Salão Oval e então eu disse: ‘Quando vocês vão pegar o troféu?’, e Gianni Infantino disse: ‘Nós nunca vamos pegá-lo, vocês podem ficar com ele para sempre no Salão Oval. Estamos fazendo um novo’. E eles realmente fizeram outro”, revelou.

Comemoração

Donald Trump “roubou a cena” durante a final do Mundial de Clubes. O mandatário foi convidado para assistir à decisão e posteriormente participou da cerimônia de premiação da competição.

Durante a entrega da taça do Mundial aos jogadores da equipe inglesa, no entanto, o presidente dos Estados Unidos protagonizou uma cena inusitada. Após os jogadores receberem o troféu, Trump seguiu no palco ao lado dos jogadores do Chelsea, o que gerou uma certa confusão entre os jogadores.

Cole Palmer, atacante dos Blues, comentou a situação inesperada em entrevista pós-jogo.

“Eu sabia que ele estaria por lá, mas não imaginava que subiria no palco na hora da premiação. Fiquei um pouco confuso”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/trump-diz-que-trofeu-original-do-mundial-foi-guardado-na-casa-branca/

Trump diz que troféu original do Mundial foi guardado na Casa Branca

2025-07-15