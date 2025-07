Grêmio Temporada abaixo do esperado do camisa 10 do Grêmio

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Após jogo abaixo contra o Cruzeiro, Crsitaldo pode ser banco contra o Alianza Lima. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após jogo abaixo contra o Cruzeiro, Crsitaldo pode ser banco contra o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Franco Cristaldo não vem conseguindo fazer uma boa temporada em 2025, sem marcar desde o dia 1º de fevereiro. O camisa 10 perdeu a chance de encerrar a seca de gols na partida contra o São José, mas acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti. Na rodada seguinte, na goleada sofrida pelo Grêmio, Cristaldo voltou a ser titular e novamente teve desempenho apagado.

Na ocasião, começou entre os 11 iniciais e teve atuação abaixo do esperado, acertando apenas 16 passes, com aproveitamento de 80%, e perdendo a posse de bola sete vezes. Aos 15 minutos do segundo tempo, foi substituído por Edenílson, que entrou bem e deu assistência para o gol solitário de André Henrique.

O técnico Mano Menezes não mencionou nomes na coletiva pós-jogo, mas foi incisivo ao cobrar atitude dos jogadores. “Nos escondemos um pouquinho de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. Nessa hora você tem que ter personalidade, não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar. Para estar em um clube grande, tem que assumir as responsabilidades”, afirmou.

O Grêmio deve promover mudanças para o duelo de quarta-feira (16), contra o Alianza Lima, do Peru, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A tendência é que Cristaldo perca a vaga entre os titulares, mas a dúvida permanece: será uma substituição simples, com a entrada de Edenílson mantendo o esquema atual, ou uma mudança tática para um 4-1-4-1, com o retorno de Dodi — que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro

