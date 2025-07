Grêmio Grêmio assume controle da Arena após gesto de Marcelo Marques

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao lado de grandes figuras políticas do Grêmio, Marcelo se emociona ao realizar seu objetivo de atender às dores da torcida gremista. Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA No lado de grandes figuras políticas do Grêmio, Marcelo se emociona após realizar o seu objetivo de atender as dores gremistas. (Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro dias após concretizar a aquisição dos direitos de gestão da Arena do Grêmio, o empresário gremista Marcelo Marques participou de entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (15), ao lado de lideranças do clube e representantes da Arena. Em tom emocionado, Marques reafirmou que a entrega do controle do estádio ao Tricolor é um gesto voluntário e sem fins empresariais, destinado exclusivamente ao fortalecimento da instituição e à paixão da torcida.

A coletiva contou com a presença do presidente gremista, Alberto Guerra; do vice-presidente, Eduardo Magrisso; do diretor-presidente da Arena, Mauro Araújo; do advogado da Arena, Eduardo Peña; e de Marlon Passos, advogado pessoal de Marcelo Marques. Na ocasião, Marques revelou que as tratativas começaram há 45 dias e que todo o processo foi compartilhado com o clube desde o início. Segundo ele, o objetivo foi atender à dor da torcida e devolver à instituição um patrimônio que simboliza o futuro do Grêmio.

“Vai ser doado 100% para o Grêmio. Não é uma questão empresarial, não tem nada a ver com marketing. Espero que esse gesto toque o coração de todos os gremistas”, declarou, comovido. O empresário, que também é pré-candidato à presidência do clube, destacou que agora espera contar com o apoio da torcida para que o clube alcance metas ambiciosas, como a redução no preço dos ingressos e o crescimento do quadro social, com a meta de 300 mil sócios.

Do lado institucional, Alberto Guerra definiu a data como “histórica” e agradeceu a iniciativa de Marques. “É uma grande transação, uma grande batalha, nosso Conselho de Administração trabalhou muito nisso. É um desejo que tínhamos desde a assinatura do contrato, e que hoje se realiza após quase 13 anos de luta. Isso muda o patamar do Grêmio”, celebrou o presidente.

Como forma de marcar essa nova era, Marques e Guerra convocaram a torcida para a partida de volta contra o Alianza Lima, válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana, no próximo dia 23 (quarta-feira), às 21h30min, na Arena. A expectativa é transformar o jogo em um evento simbólico de retomada e união com os torcedores.

A oficialização da gestão da Arena sob comando gremista promete abrir novos caminhos para o clube — com mais autonomia, estabilidade financeira e uma relação direta com seus torcedores. Mais do que um negócio, o gesto é tratado como um ponto de virada na história do Grêmio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-assume-controle-da-arena-apos-gesto-de-marcelo-marques/

Grêmio assume controle da Arena após gesto de Marcelo Marques

2025-07-15