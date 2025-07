Tecnologia Google apresenta Inteligência Artificial que permite criar vídeos a partir de fotos

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Recurso está disponível para usuários que pagam o Google AI Pro. (Foto: Divulgação)

A geração de vídeo por Inteligência Artificial (IA) está melhorando rapidamente, e você pode fazer o seu mesmo não sendo um profissional. Na quinta-feira (10), o Google anunciou que seu aplicativo Gemini AI permitirá que usuários que pagam pelo serviço criem vídeos de oito segundos a partir de imagens estáticas.

Só será preciso baixar uma foto e descrever o que você quer que aconteça (incluindo efeitos sonoros) para o gerador de vídeo Veo 3 do Google criar uma cena curta. Os usuários dizem que estão usando a tecnologia para animar fotos antigas, criar paisagens de ficção científica e desenvolver narrativas com múltiplas cenas.

O recurso surge em um momento em que os vídeos gerados por IA melhoram rapidamente, abrindo novas opções para trabalhadores criativos e levantando questões sobre empregos, direitos autorais e deepfakes.

Em maio, o Google apresentou seu gerador de vídeo público, após o lançamento de uma ferramenta similar pela OpenAI, o Sora, no final do ano passado. Na época, usuários se impressionaram com os vídeos de aparência realista que o Sora estava gerando, enquanto outros expressaram preocupação de que o rápido desenvolvimento da IA possa erodir nosso senso de realidade.

Para transformar uma foto em vídeo, você precisará de uma assinatura Google AI Pro por US$ 19,99 por mês ou uma assinatura Ultra por US$ 249,99 por mês.

Saiba mais

Os geradores de vídeo funcionam treinando algoritmos em enormes conjuntos de imagens, vídeos, textos e áudios. Seus resultados são frequentemente imperfeitos, com elementos estranhos como dedos extras ou detalhes duplicados, como foram vistos em testes feitos pelo Washington Post. Mas, em outros casos, o vídeo resultante é muito parecido a filmagens reais, tornando difícil identificar quando um clipe é gerado por IA.

Vídeos de IA já viralizaram online, como um clipe falso mostrando celebridades judias fazendo gestos obscenos para Ye (anteriormente chamado de Kanye West) após os comentários antissemitas do cantor em fevereiro. Por outro lado, quando um anúncio político de 2023 mostrou o presidente Donald Trump com dificuldade para pronunciar “anônimo”, Trump, que estava em campanha na época, alegou que os clipes foram gerados por IA.

Imagens e vídeos gerados por IA também provocaram conflitos entre as empresas que criam as ferramentas e os criadores de conteúdo, incluindo jornais e artistas, que afirmam que as empresas estão treinando algoritmos com material protegido por direitos autorais.

Tutorial

Escolha “vídeo” nas opções do menu na caixa de prompt e, em seguida, baixe uma foto. Depois, descreva o que você quer ver. Se sua foto for de uma pessoa, dê algumas direções de cena: O que ela deve fazer e dizer? Se sua imagem mostrar um local como uma praça movimentada ou uma paisagem desértica, tente pedir um elemento inesperado, como uma nave espacial alienígena ou uma nevasca repentina.

Perigos

Algumas pessoas temem que tornar o vídeo de IA mais acessível levará a mais deepfakes de nudez, ou imagens sexuais explícitas falsas criadas sem o consentimento da pessoa. Deepfakes de celebridades como Taylor Swift, políticos, streamers populares e adolescentes comuns circularam online, já que alguns geradores de IA permitem que os usuários executem o programa em seus próprios computadores sem proteções.

Um porta-voz do Google disse que a atualização do Gemini é para leigos e tem como objetivo estimular a criatividade, não substituir empregos de vídeo. A empresa possui uma ferramenta similar para profissionais, o Flow, com capacidades expandidas.

O Gemini bloqueia material sexualmente explícito em seus resultados, de acordo com suas diretrizes de política. Com informações da Folha de S. Paulo

