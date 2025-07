Porto Alegre Abastecimento de água é retomado gradualmente em 34 bairros de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

As intervenções tiveram como objetivo a melhoria operacional e o aumento da capacidade do Sistema de Abastecimento de Água São João Foto: Luciano Lanes/PMPA As intervenções tiveram como objetivo a melhoria operacional e o aumento da capacidade do Sistema de Abastecimento de Água São João. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Sistema de Abastecimento de Água São João, que atende a Zona Norte de Porto Alegre, foi religado na madrugada desta terça-feira (15), após a conclusão dos serviços programados pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

A Estação de Tratamento de Água, que teve o funcionamento interrompido às 18h de domingo (13), voltou a funcionar plenamente às 5h desta terça. Com isso, o abastecimento passou a ser retomado gradualmente nos 34 bairros que ficaram sem água.

As intervenções tiveram como objetivo a melhoria operacional e o aumento da capacidade do Sistema de Abastecimento de Água São João, em especial para o próximo verão. As seis obras foram concluídas sem intercorrências.

“O sucesso da programação é resultado de um planejamento conduzido pelo nosso corpo técnico ao longo dos últimos meses. O trabalho mobilizou dezenas de servidores, por 24 horas ininterruptas, reforçando o compromisso do Dmae com os porto-alegrenses”, afirmou o diretor-executivo do departamento, Vicente Perrone.

Retorno da água

O restabelecimento do fornecimento de água pode se estender até a madrugada desta quarta-feira (16) nas partes mais altas ou distantes da rede. Alterações pontuais de cor e gosto, decorrentes do arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, podem ser percebidas, segundo o Dmae.

Os bairros que tiveram o abastecimento interrompido são: Anchieta, Auxiliadora, Boa Vista, Chácara das Pedras, Costa e Silva, Cristo Redentor, Farrapos, Floresta, Higienópolis, Humaitá, Jardim Carvalho, Jardim Europa, Jardim Floresta, Jardim Lindóia, Jardim Itú, Jardim Sabará, Jardim Leopoldina, Jardim São Pedro, Mario Quintana, Morro Santana, Navegantes, Parque Santa Fé, Passo D’Areia, Passo das Pedras, Rubem Berta, Santa Maria Goretti, Santa Rosa de Lima, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim.

2025-07-15