Tecnologia Inteligência artificial lista os 20 nomes mais bonitos do mundo de meninas e meninos; veja quais são

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os nomes foram selecionados por sua sonoridade atraente e beleza linguística. Foto: Freepik Os nomes foram selecionados por sua sonoridade atraente e beleza linguística. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A inteligência artificial compara e analisa dados de acordo com a solicitação do usuário, oferecendo respostas adequadas ao tema consultado, com alternativas de solução e opções que o interessado pode escolher ou continuar consultando até obter resultados mais precisos.

Quanto aos nomes escolhidos, a tecnologia destaca que a percepção de quais nomes são considerados os mais bonitos pode variar de acordo com a cultura e as preferências individuais.

Confira a seleção dos 20 nomes de homem e mulher mais bonitos do mundo, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Birmingham, feito com base em IA.

Lista dos nomes para mulheres mais bonitos em todo o mundo, de acordo com a IA: Valentina, Olivia, Isabella, Camila, Hanna, Emilia, Sophie, Emma, Sofía, Hiedra, Phoebe, Violeta, Sauce

Ellie, Catalina, Adara, Zoe, Rosie, Martina e Ava.

Lista dos nomes para homens mais bonitos em todo o mundo, de acordo com a IA: Daniel, Lucas, Juan, Mateo, Nicolás, Benjamín, Jesse, Charlie, Louie, William, Freddie, George, Ali, Riley, Liam, Noah, Elijah, James, Adrián e Alim.

Esses nomes foram selecionados por sua sonoridade atraente e beleza linguística. Além disso, alguns nomes populares na América Latina, como Emma, Olivia, Emilia, Isabella, Benjamín, Mateo, Nicolás, Lucas e Juan, também estão na lista.

Tópicos avaliados

Fonética agradável: som suave e fácil de pronunciar.

Simplicidade: nomes curtos e simples.

Associações positivas: evocam imagens ou sentimentos positivos.

Originalidade: não são excessivamente comuns.

A IA também se baseia nos Large Language Models (LLM), que consistem em uma categoria de modelos básicos treinados com grandes quantidades de dados, tornando-os capazes de compreender e gerar linguagem natural e outros tipos de conteúdo para realizar uma ampla variedade de tarefas.

Concurso de beleza

A plataforma de conteúdo por assinatura Fanvue lançou o que chama de primeiro concurso de beleza de inteligência artificial do mundo (ou World AI Creator Awards). A organização revelou agora em maio as dez finalistas que concorrerão a um prêmio em dinheiro totalizando US$ 20 mil (algo em torno de R$ 108 mil).

A obra vencedora será anunciada em uma cerimônia até o final deste mês. Já a data não foi divulgada pela organização.

Ao todo, foram mais de 1.500 candidatas, segundo o portal Wired. Entre as selecionadas para ir à final está uma brasileira, identificada como Ailya Lou.

Além dela, aparecem mulheres geradas por IA que representam Portugal, França, Marrocos, Bangladesh, Índia, Turquia e Romênia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/inteligencia-artificial-lista-os-20-nomes-mais-bonitos-do-mundo-de-meninas-e-meninos-veja-quais-sao/

Inteligência artificial lista os 20 nomes mais bonitos do mundo de meninas e meninos; veja quais são

2024-06-13