Esporte Brasileiro ex-Seleção é confirmado por time inglês

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-Corinthians e ex-Seleção Brasileira vai para o Nottingham Forest. Foto: Reprodução Ex-Corinthians e ex-seleção brasileira vai para o Nottingham Forest. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Nottingham Forest anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação de Edu Gaspar como novo diretor global de futebol do clube. A chegada do brasileiro, que já havia estabelecido parceria com o proprietário Evangelos Marinakis no último ano, marca uma nova fase na estrutura diretiva da equipe inglesa, sétima colocada na última edição da Premier League.

Edu ficará responsável por supervisionar todas as operações relacionadas ao futebol, incluindo estratégia, desenvolvimento e expansão global da marca do Forest. Em sua apresentação oficial, o novo dirigente celebrou o desafio:

“Estou realmente entusiasmado com este novo capítulo e honrado pela confiança depositada em mim. Este projeto se conecta profundamente com meus valores de inovação e planejamento de longo prazo. Estou ansioso para construir um modelo global de futebol competitivo, sustentável e alinhado com a ambição do nosso presidente.”

Com carreira sólida tanto como jogador quanto como dirigente, Edu se aposentou dos gramados em 2010 após passagens por Corinthians, Seleção Brasileira e Arsenal — clubes que também foram parte de sua trajetória como gestor. Com a Seleção, integrou o grupo que conquistou a Copa América de 2019.

Em sua passagem pelo Arsenal, foi peça-chave na reformulação da equipe comandada por Mikel Arteta. Sua saída, em 2023, foi lamentada pelo técnico espanhol, que destacou a importância de Edu na retomada da competitividade dos Gunners.

O proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, também comemorou a contratação: “Estamos extremamente felizes em receber Edu em nossa família do futebol. Sua experiência global, valores e mentalidade vencedora se alinham perfeitamente com nosso objetivo de fortalecer e expandir nossa plataforma futebolística internacional.”

O Nottingham Forest segue apostando em uma gestão moderna e estratégica, reforçando seu compromisso com o crescimento dentro e fora de campo na elite do futebol europeu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasileiro-ex-selecao-e-confirmado-por-time-ingles/

Brasileiro ex-Seleção é confirmado por time inglês

2025-07-07