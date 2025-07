Esporte Botafogo aposta em filho de Ancelotti para comandar a equipe na temporada

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Davide Ancelotti novo treinador do Botafogo. Foto: @rafaelribeirorio/CBF Davide Ancelotti novo treinador do Botafogo. (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) Foto: @rafaelribeirorio/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a polêmica demissão do técnico Renato Paiva, o Botafogo se mexeu e contratou um “ilustre desconhecido”. O italiano Davide Ancelotti, de 35 anos, é a aposta da diretoria para o restante da temporada. Com a contratação, Davide se tornou o mais jovem europeu a assumir o comando técnico de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar da pouca idade como treinador principal, o italiano acumula vasta experiência ao lado de seu pai, Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais vitoriosos da história. Juntos, trabalharam em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e PSG, além da Seleção Brasileira.

Embora o contrato com o Botafogo seja de dedicação exclusiva no cenário nacional, uma cláusula especial garante que Davide poderá integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, desde que seja convocado pela CBF. A medida foi negociada diretamente com a entidade e prevê liberação pontual para o torneio, sem interferência no calendário regular do clube carioca.

Segundo fontes internas, o clube vê a cláusula como um ativo estratégico: além de valorizar sua marca internacional, posiciona o Botafogo como peça relevante na preparação da Seleção para o Mundial. Enquanto isso, Davide segue focado em transformar o Glorioso em uma equipe competitiva e protagonista.

A apresentação oficial do treinador deve ocorrer no Estádio Nilton Santos nos próximos dias, mas ele deve apenas observar o time no clássico contra o Vasco. Enquanto isso, o elenco segue sob comando interino do auxiliar Cláudio Caçapa, que será responsável pela transição.

Em meio ao cenário de reinvenção e expectativa, Davide Ancelotti chega ao futebol brasileiro como símbolo de uma nova era: conectando gerações, culturas e ideias, com a missão de levar o Botafogo novamente ao protagonismo nacional e internacional.

Enquanto a diretoria finaliza os detalhes para a chegada de Davide Ancelotti, o clube será mais uma vez comandado de forma interina por Cláudio Caçapa, auxiliar técnico da comissão permanente.

Enquanto isso, Cláudio Caçapa segue coman homem de confiança de Textor e comanda os treinos desta semana. Ele, afinal, deve comandar a equipe na partida contra o Vasco, no sábado (12), às 18h30, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O italiano deve chegar na quarta-feira (9) para concretizar a sua ida ao Glorioso. Davide, aliás, será o sétimo técnico da era SAF do Botafogo, que teve início com a venda do futebol no fim de 2021. A média é de um treinador a cada seis meses, e o português Luís Castro foi o único a superar um ano no cargo até aqui.

Após grandes partidas no Mundial de Clubes, Igor Jesus e Jair foram para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e não estiveram na reapresentação do elenco. O zagueiro Bastos continua se recuperando de uma cirurgia, portanto, também não ficou disponível para atividades.

Por outro lado, o clube se reforçou com cinco novas contratações: Arthur Cabral chega para substituir Igor Jesus no ataque e Kaio Pantaleão deve ganhar a vaga de Jair na zaga. Além deles, Álvaro Montoro e Joaquín Correa chegam com grande expectativa para a sequência da temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/botafogo-aposta-em-filho-de-ancelotti-para-comandar-a-equipe-na-temporada/

Botafogo aposta em filho de Ancelotti para comandar a equipe na temporada

2025-07-07