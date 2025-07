Esporte Mundial de Clubes: Chelsea tem desfalques e retornos para jogo decisivo contra o Fluminense

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Enzo Maresca enfrenta problemas com desfalques para o confronto contra o Fluminense Foto: @ChelseaFC Enzo Maresca enfrenta problemas com desfalques para o confronto contra o Fluminense. (Foto: @ChelseaFC) Foto: @ChelseaFC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Chelsea terá um importante desafio nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), quando enfrentará o Fluminense no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes. A equipe inglesa, que lida com uma série de desfalques, aposta em jovens talentos e soluções estratégicas para avançar a grande final do torneio.

O técnico Enzo Maresca confirmou a ausência do volante Lavia, que se junta aos também desfalques Colwill e Delap, ambos suspensos. Em coletiva, o comandante reconheceu os problemas e afirmou que o grupo buscará alternativas.

“No último jogo, nós tivemos Lavia, Caicedo e Reece James fora e encontramos uma solução. Com Colwill e Delap fora, vamos encontrar uma solução diferente. João (Pedro) está pronto, assim como Nico (Jackson).”

O brasileiro João Pedro, recém-chegado ao clube, pode ganhar oportunidade entre os titulares. Maresca elogiou a versatilidade do centroavante e sinalizou confiança: “Eu penso que o João pode jogar em todas as posições do ataque. Só vejo o Nico como um nove, mas o João pode atuar em diferentes setores ofensivos.”

Questionado sobre a pressão nos atacantes por gols, o treinador destacou a importância de dividir responsabilidades entre o elenco: “João, Delap e Nico Jackson sabem exatamente a pressão de ser um nove no Chelsea. Eu prefiro ter cinco jogadores marcando 10 ou 12 gols cada do que depender de um só centroavante com 40 gols.”

Apesar das ausências, o Chelsea terá uma boa notícia para o duelo contra o Fluminense: o retorno do volante equatoriano Moises Caicedo. Suspenso na partida anterior, o jogador está à disposição e deve reforçar o meio-campo dos Blues.

Quebra-cabeças de Renato

O Fluminense, único representante brasileiro no torneio, chega embalado após vitória sobre o Al-Hilal. Assim como Maresca, Renato Portaluppi também terá desfalques e retornos. A equipe não vai contar com Freytes e Martinelli, suspensos por terem tomado o segundo cartão amarelo, que darão lugar a Thiago Santos e Hércules. Mas o treinador também pode promover uma novidade no lado direito da equipe.

Guga deve ganhar a vaga de Samuel Xavier. O camisa 2, que só não foi titular na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, no segundo jogo da fase de grupos, foi substituído aos 37 minutos da etapa final contra o Al Hilal. Do lado esquerdo, Renê, suspenso nas oitavas de final, também deve voltar ao time e deixar Fuentes no banco de reservas.

Dono da melhor campanha entre brasileiros na competição, o Fluminense faturou R$ 329,4 milhões em premiações nos Estados Unidos. Se chegar à decisão o clube embolsará ao menos mais R$ 162,68 milhões, com o vice-campeão recebendo US$ 30 milhões. Em caso de título, no entanto, o montante chega a US$ 40 milhões (R$ 216,9 milhões).

A grande final do Mundial de Clubes acontece no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A outra semifinal será disputada nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), entre PSG e Real Madrid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/mundial-de-clubes-chelsea-tem-desfalques-e-retornos-para-jogo-decisivo-contra-o-fluminense/

Mundial de Clubes: Chelsea tem desfalques e retornos para jogo decisivo contra o Fluminense

2025-07-07