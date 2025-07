Inter Inter monitora Rodrigo Becão zagueiro do Fernebahçe

7 de julho de 2025

Inter se interessa por zagueiro brasileiro do Fenerbahçe.

O Internacional tem acompanhado de perto a situação do zagueiro brasileiro Rodrigo Becão, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. Embora a direção colorada não comente oficialmente sobre o assunto, a imprensa europeia já aponta o clube gaúcho como um dos interessados na contratação do jogador de 29 anos.

A informação foi divulgada por veículos como o italiano Tutto Mercato e mídias turcas, que indicam uma concorrência acirrada por Becão. Além do Inter, outros clubes como Udinese e Atalanta (Itália), Nantes (França) e o próprio Bahia, equipe onde o atleta foi revelado, estão na disputa.

Lançado pelo Bahia em 2015, Rodrigo Becão teve uma trajetória internacional sólida. Foi emprestado ao CSKA Moscou em 2018 e transferido para a Udinese no ano seguinte. Após quatro temporadas no futebol italiano, o zagueiro chegou ao Fenerbahçe em 2023.

No entanto, desde dezembro do ano passado, Becão está afastado dos gramados após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta está em fase final de recuperação e deve se apresentar nos próximos dias ao clube turco para iniciar os trabalhos de pré-temporada.

Apesar da movimentação no mercado, o Fenerbahçe ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de liberar o zagueiro, seja por venda ou empréstimo. O Inter, atento às oportunidades e com foco em reforçar o setor defensivo, acompanha os desdobramentos com cautela.

