Espanha atropela Bélgica e sela vaga: Putellas brilha com dois gols

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Espanha goleia por 6x2 e elimina a Bélgica da Eurocopa. Foto: Divulgação Espanha goleia por 6x2 e elimina a Bélgica da Eurocopa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A seleção da Espanha deu mais uma mostra de sua força ao vencer a Bélgica por 6 a 2 nesta segunda-feira (7), no Stockhorn Arena, em Tune, na Suíça. Com o resultado, as atuais campeãs do mundo garantiram vaga antecipada na segunda fase da Euro Feminina. Já as belgas estão eliminadas da competição.

Desde os primeiros minutos, a equipe espanhola mostrou por que é uma das favoritas ao título. Mas mesmo tendo o controle da partida o primeiro tempo pareceu que o restante da partida seria mais aguerrido para ambas as equipes. Acabando 2×1 para as espanholas mas com 80% de posse de bola.

A Bélgica até empatou no começo do segundo tempo, e até tentou reagir mas a Espanha foi fatal e acabou com o jogo. E o jogo terminou como começou, com gol da craque Putellas que se firmou como artilheira da competição com 3 gols em dois jogos.

Com atuação dominante e elenco estrelado, a Espanha ratifica sua condição de favorita e segue firme na busca pelo título europeu.

