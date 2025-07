Esporte Mundial de Clubes da Fifa: obrigado a mudar, Renato Portaluppi testa opções no Fluminense contra o Chelsea nesta terça

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

O treinador terá obrigatoriamente de mexer na equipe, porque dois de seus titulares estão suspensos. Foto: (Foto: Rener Pinheiro/Fluminense FC) O treinador terá obrigatoriamente de mexer na equipe, porque dois de seus titulares estão suspensos. (Foto: Rener Pinheiro/Fluminense FC) Foto: (Foto: Rener Pinheiro/Fluminense FC)

Fluminense fará nesta terça-feira (8), contra o Chelsea, seu sexto jogo pelo Mundial de Clubes. A decisão terá a sexta escalação inicial diferente na competição. Várias alterações ocorreram por causa das mudanças táticas implementadas por Renato Portaluppi durante o torneio. Contra os ingleses, porém, o treinador terá obrigatoriamente de mexer na equipe, porque dois de seus titulares estão suspensos.

O zagueiro Freytes e o meia Martinelli receberam o segundo cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal e, portanto, estão fora da semifinal. Isso obriga Renato a “quebrar a cabeça” para definir os substitutos.

Hércules, que entrou no lugar de Martinelli contra os árabes e fez o gol da classificação, deve ser titular contra o Chelsea. Thiago Santos pode entrar na linha de três zagueiros, mas também há a possibilidade de Renato optar por voltar a ter apenas a dupla Thiago Silva e Ignácio, voltando ao esquema da primeira fase do torneio.

Nesse caso, Renê ou Fuentes jogariam na lateral-esquerda. A tendência é a volta do camisa 6, mais defensivo. Ele não jogou contra o Al-Hilal por estar suspenso.

Se Renato optar por essa alternativa, uma vaga ficaria aberta no meio de campo ou no ataque, o que pode levar Canobbio a retornar ao time.

“Não me preocupo. Eles estão bem. Eu confio no grupo. Tanto é que quem entra continua o ritmo de quem saiu. Sempre falo para eles o que disse quando cheguei no Fluminense: ‘Precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode entrar na partida ou começar o jogo’. Ninguém se prepara em três dias. Todo dia eu cobro intensidade nos treinamentos, atenção na hora dos vídeos. Porque depois, um deles estará jogando”, disse Renato após a vitória sobre o Al-Hilal.

Com exceção da saída de Thiago Silva contra o Mamelodi Sundowns, por desgaste físico, na primeira fase, e a suspensão de Renê, nas quartas, todas as mudanças do Fluminense no Mundial foram opções de Renato.

Da estreia (0 a 0 contra o Borussia Dortmund) para a segunda rodada (vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan), Cano, Fuentes, Ganso e Serna entraram nos lugares de Everaldo, Renê, Nonato e Canobbio, respectivamente. Do segundo para o terceiro jogo (0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns), Nonato e Serna voltaram, nos lugares de Ganso e Canobbio.

A principal mudança foi feita para as oitavas de final, quando o time enfrentou a Inter de Milão. Renato promoveu o ingresso do zagueiro Ignácio no lugar de Canobbio. “Pensei bem no esquema que iríamos utilizar e, na minha cabeça, o melhor esquema seria o de três zagueiros, para espelhar o time deles”, explicou.

Fluminense e Chelsea decidem o primeiro finalista do Mundial de Clubes às 16h desta terça, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey. O vencedor encara quem passar entre Paris SaintGermain e Real Madrid, na quarta-feira, também às 16h, no mesmo estádio. O Mundial de Clubes não tem decisão de terceiro lugar.

