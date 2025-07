Inter Sob pressão, Inter volta aos treinos mirando reação no Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Roger precisa voltar com o bom futebol do Inter para reverter a situação. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Roger precisa voltar com o bom futebol do Inter para reverter a situação. (Foto Ricardo Duarte/Internaciona) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A semana colorada começou com intensidade total nesta segunda-feira (7), no CT Parque Gigante. Após um domingo de folga, o elenco do Inter se reapresentou pela manhã e deu início à preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, que promete ser decisiva para o Clube do Povo.

O dia começou com trabalhos físicos no campo, focados no recondicionamento muscular dos atletas após o período de pausa. A comissão técnica comandada por Roger Machado aproveitou para estimular movimentação e resistência, visando elevar o nível de competitividade para o próximo compromisso.

Na segunda parte do treino, os jogadores foram divididos em quatro equipes para atividades técnicas voltadas à posse de bola. O exercício exigiu alta intensidade e agilidade dos atletas, simulando situações reais de jogo, com ênfase em transições rápidas e controle de espaços.

Roger Machado terá a semana cheia de treinamentos para organizar taticamente a equipe e definir os ajustes finais antes de voltar a campo. O Inter encara o Vitória neste sábado (12), às 16h30min, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida é vista internamente como uma chance de recuperação dentro da competição, já que o Colorado vive momento delicado na tabela e precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

Além da preparação física e técnica, a comissão também acompanha de perto a situação clínica de alguns jogadores que podem ser reintegrados ao grupo principal ao longo da semana. O foco é total para garantir que o elenco esteja em sua melhor forma no duelo decisivo diante da equipe baiana.

