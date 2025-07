Esporte Chelsea aposta na juventude para superar a experiência do Fluminense na semifinal do Mundial nesta terça

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na contramão do Fluminense com os quarentões Fábio e Thiago Silva, o Chelsea aposta nos jovens para vencer o Mundial. Foto: @ChelseaFC Na contramão do Fluminense com os quarentões Fábio e Thiago Silva, o Chelsea aposta nos jovens para vencer o Mundial. (Foto: @ChelseaFC) Foto: @ChelseaFC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O argentino Enzo Fernández tem 24 anos e chegou ao Chelsea no início de 2023, mas age como um veterano no elenco do rico time inglês. Quando o lateral Reece James sentiu uma contusão no aquecimento para o jogo contra o Palmeiras, a faixa de capitão foi herdada pelo meio-campista campeão do mundo com a Seleção da Argentina em 2022.

É algo rotineiro na dinâmica do jovem elenco dirigido por Enzo Maresca. “Estamos muito felizes com o crescimento do time, de cada jogador que chegou neste período com o Enzo [Maresca]. Estamos indo bem desde que começamos com ele”, afirmou o meia à Fifa.

“Enzo deu um senso de ordem para nosso time. Estamos melhorando neste dia a dia com ele e acho que hoje ficou provado o quanto crescemos”, completou o argentino após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras.

Agora, contra o Fluminense, que tem o goleiro Fábio, de 44 anos, e o zagueiro Thiago Silva, de 40, como destaques e líderes, o Chelsea continua apostando na juventude. A vitória contra o Palmeiras marcou a estreia do brasileiro João Pedro.

O atacante foi contratado do Brighton durante a semana, fez apenas dois treinos com novo clube e entrou no segundo tempo no lugar de Liam Delap, de 22 anos.

“Sabia que poderia ter uma transferência. Já sabia do interesse do Chelsea. Então eu vinha treinando, mas é claro que é diferente treinar numa academia ou treinar com personal do que treinar no campo com outros jogadores”, afirmou o jogador de 23 anos, que infernizou a defesa palmeirense. “Não estou 100%, mas acredito que possa ajudar time como ajudei hoje”, completou João Pedro.

O destaque do time inglês é o meia Cole Palmer, de 23 anos, autor do gol que abriu o placar no triunfo sobre o Palmeiras. O Chelsea ainda vai rejuvenescer ainda mais com a chegada de Estêvão, de 18 anos completados recentemente.

“A maioria dos jogadores do Chelsea é formada por jovens, mas eu acredito que com o tempo vamos encaixar bem, porque são jogadores com grande talento”, afirmou João Pedro, citando Enzo Fernández, campeão da Copa do Mundo de 2022, como exemplo. “Você pode ver o Enzo, que, já tão jovem, conquistou títulos grandes em sua carreira. Acredito que tem muito para se ver ainda desse jovem Chelsea”, completou.

O confronto entre Fluminense e Chelsea define o primeiro finalista do Mundial de Clubes e acontece nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/chelsea-aposta-na-juventude-para-superar-a-experiencia-do-fluminense-na-semifinal-do-mundial-nesta-terca/

Chelsea aposta na juventude para superar a experiência do Fluminense na semifinal do Mundial nesta terça

2025-07-07