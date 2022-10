Ao longo do dia, os voluntários fizeram anotações o nível de apetite e fome que estavam sentindo. Além disso, os pesquisadores recolheram dados sobre a temperatura do corpo e gasto energético, e ainda coletaram amostras de sangue. Os cientistas também controlaram os fatores ambientais que pudessem causar interferência no estudo, como prática de exercícios, sono e exposição à luz.

Os resultados apontaram que as pessoas que fizeram a última refeição às 22h queimaram menos calorias no dia seguinte e tiveram uma produção maior do hormônio grelina, associado à fome, em comparação com as que se alimentaram até às 18h. Alimentar-se mais tarde dobrou a sensação de fome, apontaram os cientistas.