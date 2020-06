Brasil Em live, Bolsonaro reconhece que pode ter sido contaminado pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Presidente também voltou a sugerir que há supernotificação do número de mortes. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro reconheceu, em live transmitida pelo Facebook nesta quinta-feira, que pode ter sido infectado pelo novo coronavírus depois de viajar aos Estados Unidos com uma comitiva em que mais de 20 pessoas testaram positivo para a covid-19.

“Eu acho que eu já fui contaminado, dada a maneira que vim de um avião, dos Estados Unidos. Acho que 23 (pessoas) do avião pegaram (a doença)”, disse Bolsonaro.

No mês passado, o presidente enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) os resultados negativos de exames para a detecção da covid-19. Ele não falou, no vídeo desta quinta-feira, se foi submetido a outros testes ou se sentiu os sintomas da infecção.

Ele falava sobre o fato de não ter tomado cloroquina de modo preventivo, a exemplo do que havia feito o presidente americano Donald Trump. Mas voltou a defender o medicamento, que não tem eficácia comprovada para o tratamento da doença.

Apesar de pesquisas científicas mostrarem que o número de casos da covid-19 pode ser até sete vezes maior do que os efetivamente registrados, Bolsonaro voltou a sugerir que há supernotificação do número de mortes.

Ele diz ter recebido “dezenas” de denúncias em que a pessoa morreu devido a outros problemas de saúde, mas os atestados de óbito entregues aos familiares apontavam o coronavírus como a causa do falecimento. “Não entendo o que querem ganhar com isso. Talvez os caras estejam aproveitando as pessoas que falecem para ter algum ganho político e colocar a culpa no governo federal”, afirmou, sem especificar quem seriam “os caras”.

De acordo com o presidente, casos de morte em que o paciente já tinha outras comorbidades, como cardiopatias e insuficiência respiratória, não poderia ser contabilizado entre as mortes por covid-19 mesmo que testassem positivo para a doença.

“Nos casos de idade avançada, infelizmente, a possibilidade de entrar em óbito é grande. E tudo o que o governo federal podia fazer para conter, ele fez. Tem gente que morre com covid e outras de covid. É difícil separar, mas não queremos números que não condizem com a verdade”, disse, negando que o governo tenha tentado “esconder dados” da população.

CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou uma reunião emergencial para contornar o acirramento de divergências políticas e evitar uma ruptura no clero. O encontro, na terça-feira, dia 9, foi convocado após o Estadão revelar a oferta de apoio ao governo Jair Bolsonaro, vinda de dirigentes rádios e TVs de inspiração católica. Em troca, padres e leigos pediram ao presidente a ampliação do alcance de suas redes de radiodifusão, além de verbas, na forma de publicidade estatal.

O chamado para a reunião episcopal partiu do presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e do bispo referencial da Pastoral da Comunicação, Dom Joaquim Mol. Eles conversaram, frente a frente, pela internet, com os bispos das dioceses cujos sacerdotes haviam participado da audiência com Bolsonaro: Campinas, Curitiba, Goiânia e São Paulo. Na conversa, “olho no olho”, descrita como “límpida e sincera”, mais uma vez surgiram manifestações divergentes, indício do potencial de conflito no episcopado, mas os bispos tentaram superar os desentendimentos, segundo fontes.

Os padres fizerem chegar à CNBB que não esperavam tamanha reação e que foram alvos de insultos nas redes sociais. Temiam ter suas atividades prejudicadas. A tensão aumentou depois das manifestações de repúdio emanadas por diversos segmentos do clero, entre eles a própria conferência. De perfil moderado, d. Walmor agiu apaziguar as animosidades.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil