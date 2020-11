– São Paulo: Angatuba, Anhembi, Apiaí, Cajati, Fernando Prestes, Guaíra, Itaoca, Leme, Luís Antônio, Mendonça, Mineiros do Tietê, Panorama, Piacatu, Pinhalzinho, Piraju, Reginópolis, Salmourão, Santo Antônio do Jardim, Sete Barras, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Trabiju, Uchoa e Vargem.

– Santa Catarina: Anita Garibaldi e Petrolândia.

– Rio Grande do Sul: Capão da Canoa, Pinheiro Machado, Putinga, Santa Bárbara do Sul e Tiradentes do Sul.

– Rio Grande do Norte: Guamaré e Santana do Seridó.

– Rio de Janeiro: Carapebus, Duque de Caxias, Magé, Paraíba do Sul, Silva Jardim, Varre-sai, Volta Redonda.

– Paraná: Agudos do Sul, Barra do Jacareí, Castro, Guamiranga, Jaguariaíva, Laranjal, Munhoz de Melo, Nova Prata do Iguaçu, Paranaguá e Pinhais.

– Piauí: Murici dos Portelas e São Miguel da Baixa Grande.

– Pernambuco: Capoeiras, Ilhas de Itamaracá, Palmares, Palmeirina, Pesqueira e Tuparetama.

– Paraíba:

– Cachoeira dos Índios, Gado Bravo e Princesa Isabel.

– Pará: Belterra, Breves, Colares, Goianésia do Pará, Juruti e Santo Antônio do Tauá e Tomé-Açu.

– Mato Grosso: Torixoréu.

– Mato Grosso do Sul: Angélica, Bandeirantes, Paranhos e Sidrolândia.

– Minas Gerais: Antônio Carlos, Campestre, Ibertioga, Itabira, Japaraíba, Lamim, Mariana, Pedra do Anta, São Gonçalo da Sapucaí e Virginópolis.

– Maranhão: Bacuri, Lago do Junco e Paulino Neves.

– Goiás: Iporá e Pirenópolis.

– Espírito Santo: Boa Esperança.

– Ceará: Juazeiro do Norte, Missão Velha, Pedra Branca, Senador Sá.

– Bahia: Brejolândia, Firmino Alves, Santa Cruz Cabrália e Uruçuca.

– Amapá: Porto Grande.

– Amazonas: Santa Isabel do Rio Negro.

– Alagoas: Arapiaca e Campo Grande.

Sem votos válidos