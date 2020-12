Vídeos publicados em redes sociais mostram praias com aglomerações, festas em casas noturnas e até mesmo em lancha. E é esse cenário, segundo o epidemiologista Lúcio Botelho, que faz o Estado caminhar para o pior momento da pandemia.

“Dá para dizer que é o pior momento e a tendência é piorar”, conta o professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista no tema, Botelho acredita que a situação crítica vista no horizonte do Estado até pode ser evitada, mas somente com isolamento e o fim das situações de aglomerações.

No entanto, os desrespeitos se repetem todos os fins de semana. Com sol ou não, as festas são registradas em várias regiões do Estado. Somente no último fim de semana, entre sábado (5) e manhã de domingo (6), 50 casas foram notificados pelo desrespeito em Balneário Camboriú, no Litoral de catarinense.

“Se a gente não diminuir o número de pessoas infectadas, nós vamos ter o pior quadro de mortes, porque o pior quadro de infecção a gente já tem. Eu não chamaria de bomba-relógio porque é algo previsível e prevenível”, afirma Botelho.

O secretário de Saúde de Florianópolis, Carlos Alberto Justo da Silva, analisa com preocupação o aumento da circulação de pessoas na cidade, principalmente às vésperas do verão. Para ele, a falta de unidade nas tomadas de decisão e discursos facilitam descuido às medidas.

“Onde existe toda uma corrente dissonante afirmando que um diz uma coisa e outro diz outra coisa, essas pessoas acabam validando o descumprimento baseado nesse tipo de narrativa, de negacionsimo”, comentou o secretário ao lembrar que a maior parte dos infectados são jovens.

Mesmo com esse público que é o mais infectado pelo vírus, mas o menos letal, Silva alerta que não existe uma uma “cartão de imunidade” em uma faixa etária específica.