Com a decisão publicada nesta segunda, porém, as férias foram canceladas em definitivo e devem ser remarcadas. Segundo a Fazenda, o cancelamento do recesso, formalizado por Lula, aconteceu após o “pronto restabelecimento” de um familiar de Haddad. A esposa do ministro, Ana Estela Haddad, passou por uma cirurgia no fim de 2024.

“A decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de seu familiar que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, motivo da marcação de férias neste período”, informou o Ministério da Fazenda por meio de nota.