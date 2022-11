Tecnologia Em meio a onda de demissões, Elon Musk posta foto com equipe do Twitter

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

O novo dono do Twitter disse não estar preocupado com a saída de funcionários da plataforma. (Foto: Reprodução/Twitter)

O bilionário Elon Musk publicou em seu perfil no Twitter uma imagem com a equipe que ainda trabalha na sede da empresa da São Franciso, nos Estados Unidos. O registro foi compartilhado na madrugada deste sábado (19).

“Acabo de sair da [reunião de] revisão de código na sede do Twitter”, disse Musk. Em outra foto, ele aparece interagindo informalmente com outros colaboradores.

“A maior quantidade de pessoas que eu já vi no prédio de longe”, respondeu Musk a um seguidor depois.

Demissões

O novo dono do Twitter disse, na última sexta-feira (18), não estar preocupado com a saída de funcionários da plataforma.

Segundo a BBC, os colaboradores foram surpreendidos com o fechamento temporário de escritórios. A decisão foi tomada em meio a rumores sobre pedidos de demissão em massa.

A afirmação do executivo foi feita após o fim do prazo, na quinta (17), para que os funcionários que não estivessem de acordo com as novas políticas da empresa a deixassem.

Segundo a agência de notícias Reuters, centenas de trabalhadores saíram. O Twitter, porém, não divulgou números.

Projeções

Uma projeção na sede do Twitter em São Francisco (EUA) exibiu uma série de xingamentos contra Elon Musk na noite de quinta.

Na exibição, Musk foi chamado de “bebezão medíocre”, “racista mesquinho”, “megalomaníaco”, “bilionário inútil”, entre outros termos. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, tem mais de 430 mil curtidas e mais de 90 mil retuítes (compartilhamentos).

O movimento crítico foi acompanhado por uma onda de lamentações na plataforma por usuários que usaram a hashtag “#RipTwitter” (“descanse em paz Twitter”, em português).

