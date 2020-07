Colunistas Em meio a polêmica sobre pedofilia, ministro Luis Barroso marca live com Filipe Neto

Por Flavio Pereira | 30 de julho de 2020

Live do presidente do TSE com Felipe Neto será nesta quinta-feira. (Foto: Reprodução)

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do STF Luís Roberto Barroso marcou uma live com Felipe Neto para esta quinta-feira às 19h, no site Jota, dedicado a assuntos jurídicos. Felipe é um youtuber assumidamente contra o governo de Jair Bolsonaro. A live fará um debate sobre política.

A live se dá em meio a uma polêmica que envolveu Felipe Neto, vítima de diversas fake news nos últimos dias, associando postagens suas a suposto estímulo à pedofilia. Algumas destas postagens mereceram inclusive, medidas judiciais do blogueiro, repudiando a vinculação do seu discurso direcionado aos jovens, com o estímulo a atos pedófilos.

A diferença do preventivo do Covid-19

Dois casos no Rio Grande do Sul. Passo Fundo, com 205 mil habitantes, contabilizou ontem, 131 óbitos. Seu prefeito, Dudu Freire (MDB) recusa adotar medidas de profilaxia e de tratamento preventivo à base de Kits Covid grátis para a população. Ao lado, em Carazinho, com 65 mil habitantes, o prefeito Milton Schmidt (MDB) adotou, sob orientação de médicos, o Kit Covid para tratamento preventivo. Registra apenas 9 óbitos.

General Mourão critica envolvimento do judiciário na política

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), lamentou o cenário atual que, na sua interpretação, sugere que “o Judiciário vem sendo utilizado por partidos políticos que perderam eleições ou não conseguiram êxito em suas votações dentro do Congresso”. Ele considera essa situação “uma perda para todos. Nem o Judiciário pode se envolver na política nem a política pode ser judicializada. Julgo que nós temos que buscar um equilíbrio nessas nossas ações.” O vice-presidente participou de uma live com o jornalista Kauê Diniz, do Diário de Pernambuco.

Mercado Livre x Iguatemi 365?

Uma coincidência, interessante ocorre em meio à ação judicial (Processo 5006597.-92.2020.8.21.0015/RS – 3a. Vara Civel – Gravataí) na qual o prefeito de Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre), Marco Alba, cobra do Governo do Estado acesso aos documentos da frustrada negociação para a instalação da Mercado Livre, que tramitou em sigilo na Secretaria estadual da Fazenda. A coincidência é que a Mercado Livre, que deixou o Estado, seria concorrente direta do clã Jereissati, controlador do grupo Iguatemi, grandes doadores da campanha do governador Eduardo Leite, e que planejam criar uma plataforma de e-commerce. Operadora de shopping centers, o Iguatemi planeja lançar sua plataforma de e-commerce Iguatemi 365.

Na campanha eleitoral de 2018, dos R$ 4.255.784 arrecadados por Eduardo Leite, R$ 200 mil, que representaram 5% das doações de pessoas físicas, estavam ligados à família Jereissati. As maiores doações para Caixa 1 foram feitas pelos irmãos Carlos (R$ 100 mil) e Pedro (R$ 50 mil) Jereissati, que controlam junto aos filhos os shoppings Iguatemi, e ainda pela mulher do senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) Renata Jereissati (R$ 50 mil).

Onyx: recuperando-se à base do Kit Covid

O Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni continua em quarentena, após testar positivo para o Covid-19. Segundo ele,”protocolo azitromicina+hidroxicloroquina+ivermectina fez toda a diferença. Muito obrigado por todas as orações e mensagens de apoio.” Onyx explica que “Ao contrário do que a torcida do quanto pior melhor anda falando, nunca fizemos propaganda de remédio, e sim testemunho da eficácia, caso também do Presidente Bolsonaro.”

