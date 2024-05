Rio Grande do Sul Em meio às enchentes, empresa disponibiliza gratuitamente software de gestão de superfície de ataques

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Para solicitar o RECON5, basta acessar o site da Netfive. (Foto: Divulgação)

Para apoiar as empresas gaúchas afetadas pelas enchentes, a Netfive está disponibilizando gratuitamente, por até 60 dias, o uso do software de gestão de superfície de ataques RECON5.

“Estamos acompanhando a situação no Rio Grande do Sul e reconhecemos o esforço dos profissionais de TI [tecnologia da informação] para manter as operações das empresas em funcionamento. Em situações como essa, muitas vezes é necessário flexibilizar algumas restrições de segurança para garantir o acesso aos sistemas. No entanto, isso pode criar oportunidades para atacantes mal intencionados explorarem vulnerabilidades”, afirmou a Netfive.

Para solicitar o RECON5, basta acessar o site da empresa gaúcha especialista em estratégia de segurança da informação.

