Porto Alegre Em menos de um dia, fiscais autuam 70 motoclistas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos indivíduos portava imitação de revólver, munição, celulares furtados e R$ 2 mil em dinheiro. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou nesta quarta-feira (16) a operação “Duas Rodas”, com 70 autuações de um total de 159 abordagens de motociclistas em duas regiões distintas de Poto Alegre. Embora o foco seja a redução de acidentes por meio do combate a adulterações e excesso de velocidade e as adulterações, a ação também abrangeu automóveis.

“Devido aos índices de acidentalidade, temos reforçado as nossas ações junto aos motociclistas”, ressaltou Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da autarquia, vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMSurb). “Queremos conscientizar esse público sobre a importância dos cuidados no trânsito, por meio de ações em conjunto com o setor de educação.”

Duas etapas

Durante a manhã, o local escolhido pelos “azuizinhos” foi a avenida Baltazar de Oliveira Garcia (Zona Norte). De 66 motociclistas interpelados, 43 acabaram sendo alvo de autuação.

O saldo incluiu o recolhimento de 12 veículos e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Outros cinco condutores estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dois estavam com o documento vencido.

Já no turno da tarde, a equipe se posicionou na rua Leopoldo Bier (bairro Santana, entre as Zonas Central e Leste da capital gaúcha). O resultado foram 93 motos abordadas, 27 autuadas e duas recolhidas. Em dois casos o piloto estava com CNH suspensa, ao passo que um terceiro portava carteira de categoria diferente.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-menos-de-um-dia-fiscais-autuam-70-motoclistas-em-porto-alegre/

Em menos de um dia, fiscais autuam 70 motoclistas em Porto Alegre

2023-08-16