Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Rococó Produções apresentará adaptação da lenda do Negrinho do Pastoreio. (Foto: Divulgação)

Encenada por artistas da Rococó Produções, de Porto Alegre, a peça infantojuvenil “Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas” se apresentará durante a Mostra Nacional de Teatro, que começa nesta sexta-feira (18) e prossegue até a próxima terça em Teresina (Piauí). A montagem consiste em uma adaptação de “Negrinho do Pastoreio”, uma das mais famosas lendas gaúchas.

Com duração de 50 minutos e classificação etária livre, o espetáculo – criado em 2015 – é o primeiro do grupo. Nos palcos e ambientes improvisados, uma de suas marcas está na combinação de técnicas de contação de histórias, teatro, dança e música, agradando em cheio a plateias nas quais a presença de crianças é muitas vezes predominante.

Trata-se da produção mais conhecida do grupo, com sucesso de público e crítica. Em oito anos, acumula quase 400 apresentações e mais de 90 mil espectadores. Esse trabalho já foi reconhecido por 23 troféus de um total de 37 indicações em prêmios de teatro por todo o Brasil.

A mostra

O festival na Região Nordeste do País conta a com a participação de artistas brasileiros e até mesmo do Exterior. A programação de peças e eventos é levada a comunidades, sem ficar restrita aos grandes espaços teatrais e centros culturais – o público pode acompanhar as apresentações de forma gratuita em ruas, praças, escolas, associações de moradores e localidades da zona rural.

“Com o objetivo de desmitificar a produção na área da cultura, o projeto [denominado “Arte ao Alcance de Todos”] leva atrações a uma população que, por diversos fatores, tem pouco acesso a teatros e artistas até mesmo regionais”, ressalta a Rococó. “A magia da arte é então levada para além da zona de conforto de espaços da elite.”

(Marcello Campos)

