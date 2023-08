Grêmio Grêmio perde por 1 a 0 do Flamengo e está fora da final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

O primeiro tempo foi como se esperava, de muita disputa e equilíbrio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O primeiro tempo foi como se esperava, de muita disputa e equilíbrio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio está fora da final da Copa do Brasil depois de perder para o Flamengo por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira (16), no Maracanã. O time comandado por Renato Portaluppi até lutou, mas não foi suficiente para reverter o 2 a 0 sofrido no jogo da ida. Agora, a final será entre o Rubro-Negro e o São Paulo, que eliminou o Corinthians.

Foi de Arrascaeta o único gol da partida, em cobrança de pênalti. No lance, assinalado com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), a bola bate no braço do zagueiro gremista Rodrigo Ely.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi como se esperava, de muita disputa e equilíbrio. Os donos da casa levaram perigo aos 6 minutos, quando Gerson fez um cruzamento preciso para Bruno Henrique subir e desviar de cabeça. Gabriel Grando fez uma grande defesa.

Por vezes pressionando no campo de ataque, o Tricolor teve uma oportunidade aos 12 minutos, em cobrança de falta da esquerda. Reinaldo colocou na área, mas a zaga cortou a escanteio. Já com 18 minutos, após a bola alçada na área, ela chegou a F. Cristaldo, que tentou a finalização, mas bateu mascado.

Passados 27 minutos, o Grêmio tentou uma jogada pela direita e logo na sequência, Bitello foi acionado dentro da área, finalizando, mas Matheus Cunha caiu para fazer a defesa. Em seguida, o Tricolor fez uma triangulação perfeita – Bitello acionou Suárez, que devolveu o passe para ele chutar forte, mas o goleiro carioca operou nova defesa, mandando a escanteio. Depois da cobrança, a bola caiu para o camisa 9, que de primeira concluiu a gol, mas o arqueiro segurou de novo.

Os gremistas chegaram de novo, desta vez com um cruzamento de Reinaldo – Rodrigo Ely desviou de cabeça, mas sobre o gol, aos 35 minutos.

Na reta final da etapa inicial, o Flamengo tentou em contra-ataque: Victor Hugo foi lançado em velocidade e tentou cruzamento para Bruno Henrique, mas Rodrigo Ely cortou precisamente. Na sequência, De Arrascaeta chutou forte, obrigando boa defesa de Gabriel Grando.

Segundo tempo

O Grêmio começou em cima na etapa complementar, chegando já no primeiro minuto. Reinaldo cobrou escanteio e Rodrigo Ely tentou desviar, mas o lance foi anulado por falta em Bruno Henrique. Em nova oportunidade, Suárez foi lançado na área e finalizou, mas Matheus Cunha segurou.

A melhor chance na partida saiu passados 7 minutos, quando João Pedro deu um lindo passe para Suárez, que chutou com muito perigo – mas parou em mais uma defesa do goleiro adversário. Logo em seguida, após contra-ataque, Ferreira recebeu, foi a linha de fundo e cruzou, mas Bitello bateu fraco e o arqueiro carioca segurou.

O Flamengo chegou com Bruno Henrique acionado na pequena área, mas Grando saiu bem e conseguiu defender. Já aos 13 minutos, Ferreira fez jogada individual e chutou em curva, carimbando a trave.

Os adversários buscaram atacar também: De Arrascaeta cobrou falta, mas não passou por João Pedro, que cortou, passados 24 minutos, jogando a escanteio. Após a cobrança, a zaga subiu para desviar com Rodrigo Ely e depois de análise de VAR, a arbitragem assinalou pênalti pela bola tocar na mão do zagueiro. De Arrascaeta cobrou e abriu o placar, aos 28 minutos.

Aos 34 minutos, o Grêmio tentou descontar com Rodrigo Ely. Que mandou a bola para as redes após cruzamento de Reinaldo, mas a arbitragem anulou por impedimento.

Ficha técnica

– Flamengo: Matheus Cunha; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Erick Pulgar (Allan), Victor Hugo (Thiago Maia), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol (Luiz Araújo). Técnico: Jorge Sampaoli.

– Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo. Villasanti, Carballo (Pepê), Cristaldo (JP Galvão), Bitello (Besozzi) e Ferreira (Iturbe); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (PB).

