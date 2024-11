Rio Grande do Sul Em missão na China, comitiva gaúcha reforça o interesse do Rio Grande do Sul na líder mundial em veículos elétricos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Missão liderada pelo governador Eduardo Leite foi recepcionada na BYD. (Foto: Maurício Tonetto/Ascom-RS)

A comitiva gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite iniciou na China a segunda etapa de sua missão oficial ao Oriente, após uma série de atividades no Japão. O primeiro dia de agenda no Gigante Asiático foi marcado por reunião na cidade chinesa de Shenzhen com a cúpula da BYD, líder mundial na produção de veículos elétricos e baterias e que pretende ampliar sua atuação no Brasil.

Leite detalhou aos diretores da empresa as potencialidades do Rio Grande do Sul como destino de investimentos: “Já havíamos começado conversas no Brasil, mas decisões sobre investimentos partem também de uma estratégia da matriz da companhia, então estamos apresentando o Estado, na busca de convencimento”.

Ele prosseguiu, conforme reproduzido pelo site estado.rs.gov.br: “Pedimos que a BYD possa nos observar a partir dos parques tecnológicos, da estrutura de recursos humanos, universidades, enfim, de todo esse ecossistema que temos”.

Leite ressaltou, ainda, a importância de posicionar globalmente o Rio Grande do Sul, em especial no que se refere a negócios abrangendo desenvolvimento sustentável, como no caso da BYD:

“A China é um local com o qual precisamos estar intimamente ligados. Inclusive, a nossa agência de investimentos já tem uma determinação de que a China esteja especialmente no foco da nossa relação institucional. Precisamos ter um diálogo frequente com empreendedores chineses que buscam na América do Sul novas oportunidades. É a hora de posicionar o Rio Grande do Sul e fazer com que o mundo olhe para o nosso potencial”.

Telecomunicações

A comitiva esteve antes no campus da Huawei, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. Trata-se de uma referência em infraestrutura para redes 5G, cidades inteligentes e aplicações voltadas ao agronegócio.

Também foi o Porto de Yantian, um dos maiores e mais modernos do país. O espaço, que movimenta milhões de contêineres por ano, é um exemplo de eficiência logística e integração tecnológica. Foram apresentadas soluções para otimizar processos de exportação e importação, com destaque para tecnologias sustentáveis e sistemas automatizados.

Neste sábado (23), a comitiva embarca para a capital Pequim, onde participará da feira “China International Supply Chain Expo” (Cisce). Também estão previstos encontros com autoridades e empresas locais.

Integram a missão oficial à Ásua os secretários estaduais Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Caio Tomazeli (Comunicação), Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha), Ronaldo Santini (Turismo) e Clair Kuhn (Agricultura), além do presidente da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Invest.RS), Rafael Prikladnicki.

Completam a lista o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP) e o líder do governo no Parlamento, Frederico Antunes (PP), dentre outras autoridades.

(Marcello Campos)

