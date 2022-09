Acontece Em momento de retomada, Hotel Blue Tree Towers Millenium celebra 21 anos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O empreendimento fica localizado na Av. Borges de Medeiros, 3120. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vista para o Guaíba integra o cenário de um dos mais modernos hotéis de Porto Alegre, o Blue Tree Towers Millenium. E para comemorar os 21 anos de história na capital gaúcha, o empreendimento reuniu investidores, moradores, clientes e amigos em um evento na cobertura do prédio, na última quarta-feira (21).

Com 177 apartamentos para todos os estilos, o Millenium possui serviços diferenciados de gastronomia, lazer e bem-estar. Mas para a gerente comercial do hotel, Daniela Carvalho, o verdadeiro diferencial está no relacionamento com o cliente.

“Aqui a gente lida com pessoas, colocamos o que chamamos de ‘alma Blue Tree’ no nosso atendimento e acolhimento. Afinal, quem não gosta de ser bem tratado e de se sentir em casa em um hotel? Sem contar, é claro, a nossa localização, ao lado dos principais pontos da cidade”, ressaltou. “E é muito especial estarmos aqui hoje, celebrando essa data após um período tão difícil que foi a pandemia, podendo nos reencontrar e, finalmente, abraçar uns aos outros”, completou Daniela.

O Blue Tree Towers Millenium faz parte da rede Blue Tree Hotels, que possui unidades em todo o país, e fica localizado na Av. Borges de Medeiros, 3120, em frente ao Parque Marinha do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece