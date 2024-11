Colunistas Em Moscou, Ronaldo Nogueira destaca ações sociais e denuncia, no Fórum do Brics, perseguição a minorias religiosas

Por Flavio Pereira | 23 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado federal Ronaldo Nogueira, representante do Brasil no Fórum do Brics, realizado no Parlamento da Rússia, em Moscou Foto: Divulgação Deputado federal Ronaldo Nogueira, representante do Brasil no Fórum do Brics, realizado no Parlamento da Rússia, em Moscou. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Representante da delegação brasileira na Duma, o Parlamento russo, com representantes da Rússia, Brasil, China, Paquistão, Egito, Angola, Uganda, Etiópia e Congo, no Fórum Sobre Valores Tradicionais do Brics, o ex-ministro do Trabalho e atual deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) descreveu o encontro como um espaço de participação de parlamentares e líderes do setor cultural, religioso, de negócios com delegações de muitos países.

Ronaldo Nogueira, diante de parlamentares de 15 países, denunciou que “em muitos países no mundo, cristãos e outras minorias religiosas são duramente perseguidos. Também destaquei sobre a singularidade do ser humano, suas liberdades individuais e sobre a necessidade da liberdade de culto com direitos iguais para minorias religiosas”.

Após destacar os avanços na geração de empregos com a Modernização Trabalhista e os avanços sociais e civilizatórios com a Constituição de 1988; Lei Maria da Penha; Pensão Alimentícia, Código de Defesa do Consumidor; Prouni (Programa Universidade para todos); FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) PIS (Programa de Integração Social) e Bolsa Família, Ronaldo Nogueira deu ênfase à denúncia de que, “em muitos países no mundo, cristãos e outras minorias religiosas são duramente perseguidos. Também destaquei sobre a singularidade do ser humano, suas liberdades individuais e sobre a necessidade da liberdade de culto com direitos iguais para minorias religiosas.”

Ele deu ênfase à modernização trabalhista no Brasil e ao projeto de lei de sua autoria que institui o Programa Nacional de Apoio ao Voluntariado. No seminário com delegação de 15 países, entre representantes de governos, parlamentares, religiosos, empreendedores, imprensa e produtores culturais, foram colocadas em destaque várias abordagens sobre o tema “Valores Morais são a base da diplomacia internacional”.

Também foi definida a iniciativa de criar, no âmbito do Brics, uma plataforma para comunicação entre os empreendedores cuja governança empresarial compartilha dos mesmos ideais que versem sobre valores e princípios. Nessa plataforma serão compartilhadas experiências e divulgação de produtos e serviços.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/em-moscou-ronaldo-nogueira-destaca-acoes-sociais-e-denuncia-no-forum-do-brics-perseguicao-a-minorias-religiosas/

Em Moscou, Ronaldo Nogueira destaca ações sociais e denuncia, no Fórum do Brics, perseguição a minorias religiosas

2024-11-23