Mundo Em nove meses, a Europa já terá as suas 200 milhões de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

As negociações estão em andamento para se chegar a um acordo para a entrega de mais 100 milhões de doses. (Foto: Divulgação)

A distribuição de uma leva inicial de 200 milhões de doses da vacina contra covid-19 desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech para a União Europeia estará completa até setembro, disse um porta-voz da Comissão Europeia nessa segunda-feira (28).

“A distribuição de todas as 200 milhões de doses está marcada para ser completada até setembro de 2021”, disse o porta-voz à Reuters em comunicado enviado por e-mail.

Ele acrescentou que as negociações estão em andamento para se chegar a um acordo para a entrega de mais 100 milhões de doses, que são uma opção de acordo com o contrato assinado entre o bloco e as duas empresas.

Adiamento

O transporte das vacinas contra a covid-19 para oito países europeus sofrerá um pequeno atraso por um problema logístico, enquanto nos Estados Unidos o presidente Donald Trump finalmente assinou o plano de alívio econômico que estabelece novas ajudas a empresas e pessoas afetadas pela pandemia.

O atraso no envio das vacinas foi anunciado pelo Ministério espanhol da Saúde e pelo próprio grupo farmacêutico, um dia depois do início da campanha de imunização em vários países da UE (União Europeia), o que gerou esperanças contra uma doença que já infectou mais de 80 milhões de pessoas no planeta e matou mais de de 1,76 milhão.

“Devido a um pequeno problema de logística, modificamos o cronograma de um número limitado de entregas. A questão de logística foi resolvida, e as entregas estão sendo despachadas. Não há problemas de fabricação”, disse o diretor global de comunicações da Pfizer, Andrew Widger.

Um dos países mais afetados da Europa com 50.000 mortos, a Espanha deveria receber nessa segunda-feira 350 mil doses da vacina fabricada pelos laboratórios Pfizer e BioNTech.

“A Pfizer Espanha indica que foi informada por sua fábrica de Puurs [Bélgica] sobre o atraso nos envios para oito países, incluindo a Espanha, devido a um problema no processamento de carga e envio”, afirma o Ministério em um comunicado, que não revela os demais países afetados, o que o laboratório também não fez.

O próximo carregamento de vacinas chegará à Espanha nesta terça-feira (29), acrescentou o Ministério.

A Europa é a região mais afetada do mundo, com mais de 25,4 milhões de casos e quase 550 mil mortes.

Além da vacina Pfizer/BioNTech, a União Europeia deve aprovar outros fármacos em breve, como a da AstraZeneca e Oxford, provavelmente em 6 de janeiro.

