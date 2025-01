Notícias Em oito anos, o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira alcançou mais de 1 milhão de visualizações em 521 publicações no Instagram; média de curtidas é de 610 mil

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Ele viralizou em seu segundo mês de mandato após fazer na tribuna da Câmara um discurso transfóbico. (Foto: Reprodução/TV Câmara)

Viral nas redes sociais na última semana, o vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o monitoramento do Pix foi apontado por bolsonaristas como o motivo do recuo do governo sobre a medida anunciada pela Receita Federal. Após o episódio, o parlamentar superou o presidente Lula em número de seguidores no Instagram — são 15,6 milhões contra 13,3 milhões. O desempenho online de Nikolas, no entanto, já desperta a atenção de analistas desde que ele começou na vida pública; e, na arena política, tem aberto espaço para que o mineiro alce voos mais altos.

A produção de conteúdo sobre temas com potencial de ganhar repercussão sempre esteve no radar de Nikolas, sobretudo depois que ele se elegeu vereador por Belo Horizonte, em 2020. Um levantamento do jornal O Globo em 521 vídeos com mais de um milhão de visualizações postados por Nikolas no Instagram mostra o caminho que ele trilhou até aqui para ser considerado hoje um porta-voz da direita mais radical e uma dor de cabeça para seus adversários.

Ativo no Instagram desde 2013, Nikolas só começou a fazer posts ligados à política três anos depois, quando passou a integrar o grupo Movimento Direita Minas, de jovens conservadores. Com pautas contra temas como marxismo, ele mantinha um alinhamento ideológico “muito próximo ao que vinha sendo trabalhado pelas principais lideranças da extrema-direita na época”, explica Letícia Capone, pesquisadora da PUC-Rio e diretora do Instituto Democracia em Xeque, que acompanha o desempenho online de Nikolas online desde 2021.

A projeção nas redes o ajudou na eleição para a Câmara da capital mineira. Já na estreia do mandato, Nikolas conseguiu o seu primeiro milhão de visualizações numa trend, publicada primeiro no TikTok, que afirmava: “Não existe crente de esquerda”. Acompanhando a agenda defendida por Bolsonaro, o então vereador também ficou conhecido durante a pandemia por registrar nos stories do Instagram o momento em que foi barrado na subida do Morro do Corcovado, no Rio, por não mostrar cartão de vacinação.

“Embora na época ele fosse vereador de BH, tinha seguidores de todo o Brasil e uma agenda que não se delimitava a Minas. A atuação dele nas redes sociais era ligada à ideologia da extrema-direita e, com isso, foi construindo sua base”, explica Letícia.

Discurso transfóbico

Na eleição de 2022, um vídeo em que Nikolas criticava propostas de Lula alcançou mais de 21,7 milhões de views. Depois, mesmo com a derrota de Bolsonaro, as visualizações ultrapassaram a casa dos 60 milhões em dois vídeos publicados nas primeiras 24 horas após o pleito, em que ele falava, sem qualquer prova, sobre fraude nas urnas.

Eleito pelo PL o deputado federal mais votado do país na mesma eleição, ele viralizou em seu segundo mês de mandato após fazer na tribuna da Câmara um discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher, usando uma peruca loura. Por determinação da Justiça do Distrito Federal, a gravação foi removida de seu perfil.

Através da sua conta no Instagram, o deputado também reproduziu polêmicas, como o caso da denúncia falsa de exploração sexual de crianças na Ilha de Marajó, além de comentar assuntos como a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) durante as eleições pela prefeitura de São Paulo.

Para os adversários de Nikolas, o modo como ele opera nas redes, com desinformação, dizem, tem que ser combatido.

“Ele mente nas redes sociais. Estamos empenhados em combater quem usa a mentira como método com anuência das big techs”, disse o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), que entrou na Procuradoria-Geral da República com pedido de investigação contra o mineiro por estelionato e crime contra a economia popular no caso do Pix.

Meta

Ao ultrapassar Lula no número de seguidores no Instagram na semana passada, Nikolas atingiu uma meta que tinha traçado para 2024 e que não conseguira alcançar, contou o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), aliado do mineiro.

“Ele queria terminar o ano passado como o segundo político brasileiro com maior número de seguidores numa rede social e passar o Lula. Agora ele está atrás apenas do Jair Bolsonaro (26,1 milhões)”, disse Sóstenes, em referência ao Instagram.

Um levantamento feito pela agência de marketing digital AtivaWeb e publicado pelo site PlatôBR mostra que Nikolas tem tido engajamento superior a outros influenciadores políticos (4,98%). A média de curtidas por publicação é de 610 mil cliques. A maioria de seus seguidores é composta por homens (55,07%); 43,9% têm entre 25 e 34 anos; e a audiência se interessa por família e relacionamentos (38,73%) e política (19,1%).

