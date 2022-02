Acontece Em participação no Pampa Debates, Onyx Lorenzoni destaca conquistas do Ministério do Trabalho e afirma possível candidatura ao Piratini

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Ministro Onyx Lorenzoni participa do programa Pampa Debates Foto: O Sul

A Rede Pampa recebeu, nesta terça-feira (22), a visita do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, para participar do programa Pampa Debates, com apresentação de Paulo Sérgio Pinto. No comando de duas áreas essenciais, o ministro contou sobre os primeiros desafios à frente da pasta e sobre uma possível candidatura a governo do Rio Grande do Sul.

Durante o programa, Onyx ressaltou as ações desenvolvidas pelo Governo Federal. Segundo ele, em comparação com 2015 sob gestão de Dilma Rousseff, o Ministério do Trabalho e Previdência teve uma expressiva geração de empregos. “No ano passado, nós colhemos resultados do que plantamos em 2019 e 2020, mesmo em uma pandemia. O Brasil gerou 2,73 milhões de empregos de carteira assinada, recorde da década”, indicou. Além dos aspectos trabalhistas, Onyx também aponta para outros aspectos conquistados: “Nós reduzimos os níveis hierárquicos, nós simplificamos o governo, desburocratizamos, avançamos na digitalização. Em quase 3 anos, o Brasil saiu do zero para ser o sétimo governo mais digitalizado do mundo”.

De acordo com Lorenzoni, as ações de fechamento dos negócios durante os picos dos casos de Covid-19 foram prejudiciais para a produção de emprego e renda no país. Ao invés de “ver a economia depois”, era necessário tratar a questão com equilíbrio: cuidando a doença e mantendo as finanças rodando. “Fome, miséria e desemprego matam muito mais na América Latina do que qualquer doença”, declarou o ministro.

A Reforma da Previdência também foi assunto. Para o ministro, é importante e necessária uma reforma para que, em dez anos, o Brasil consiga ter um desempenho financeiro mais notável. E, ainda, ressalta o respeito que se deve ter aos aposentados. “Aposentado e pensionista têm que ser atendidos com atenção, com respeito e com carinho, porque quando a gente estava jogando bola, eles estavam mantendo o país de pé”, disse.

Após sete mandatos como deputado e o período dentro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni afirma que tem o dever de retribuir aos gaúchos a confiança que lhe foi dada. De mudança do Democratas (DEM) para o Partido Liberal (PL), ele abraça a experiência adquirida ao longo desses anos e se sente pronto para ocupar a posição de governador do Rio Grande do Sul: “Como a gente provou que era possível mudar o rumo desse transaltlâtico gigantesco, penso que a gente tem as condições de ajudar o Rio Grande do Sul também a se reorientar”, conclui Lorenzoni. A pré-candidatura oficial deve ser anunciada no mês de março.

